Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/pogoda-1577634469.html
В Москве во вторник ожидается теплая комфортная погода
Москвичей в среду ожидает комфортная погода без осадков, в течение дня воздух прогреется до плюс 22 градусов тепла, сообщила РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T08:05
2020-09-23T08:05
елена волосюк
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153222/84/1532228414_0:342:3032:2048_1400x0_80_0_0_9a232a57f1726b29815aa4afe271856c.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Москвичей в среду ожидает комфортная погода без осадков, в течение дня воздух прогреется до плюс 22 градусов тепла, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_elena-volosyuk/" target="_blank" data-auto="true">Елена Волосюк</a>."Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. Нас ожидает очень комфортная, тёплая, сухая погода с температурой почти на шесть градусов выше нормы. При переменной облачности воздух в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в течение дня прогреется до плюс 20-22 градусов, по области до плюс 18-23", - сообщила Волосюк.Ветер юго-западный, слабый 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20200922/pogoda-1577580869.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153222/84/1532228414_213:0:2944:2048_1400x0_80_0_0_eb9d47a4ef299991a3a83a6172dbfa38.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена волосюк, погода, москва, общество

В Москве во вторник ожидается теплая комфортная погода

08:05 23.09.2020
332
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие в Александровском саду в Москв
Прохожие в Александровском саду в Москв - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Москвичей в среду ожидает комфортная погода без осадков, в течение дня воздух прогреется до плюс 22 градусов тепла, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. Нас ожидает очень комфортная, тёплая, сухая погода с температурой почти на шесть градусов выше нормы. При переменной облачности воздух в Москве в течение дня прогреется до плюс 20-22 градусов, по области до плюс 18-23", - сообщила Волосюк.
Ветер юго-западный, слабый 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
Сквер у Новодевичьих прудов в Москве осенью - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 08:21
Москвичам пообещали продолжительное бабье лето
580003
Обсудить0
Елена ВолосюкПогодаМоскваОбщество
Рекомендуем
Вакцинация
Работники медучреждений Якутии впервые получили вакцину от коронавируса
Кубик Рубика
Самый маленький кубик Рубика продемонстрировали в Японии
Арестованного главу Церкви последнего завета Сергея Торопа привели в суд
Суд арестовал главу секты Виссариона
Медицинские маски
Роспотребнадзор оценил эффективность масок в борьбе с инфекциями
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Российский посол в Каракасе прокомментировал санкции США против Мадуро
Сергей Тороп (Виссарион) после заседания Центрального районного суда Новосибирска
Защита главы красноярской общины Виссариона обжалует его арест
Кадры с камеры видеонаблюдения: в Москве пропала 12-летняя девочка
Дизайнер назвала причину исчезновения 12-летней дочери в Москве
Авокадо
Названы продукты для борьбы с облысением
Избрание меры пресечения руководителям Церкви последнего завета
В Новосибирске арестовали одного из руководителей общины Виссариона
Избрание меры пресечения руководителям Церкви последнего завета
В Новосибирске арестовали второго руководителя общины Виссариона
Прицельная планка на кожух-затворе пистолета 'Полоз'
Разработчик объяснил рекордные сроки создания пистолета "Полоз"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Иностранные страховщики судов не будут работать с "Северным потоком — 2"
Подкоп, сделанный заключенными для побега из колонии в Дагестане. Кадр видео
В Дагестане шестеро заключенных сбежали из колонии, сделав подкоп
Комната, где приводится в исполнение смертный приговор
В США казнили мужчину, убившего "колдунью"
Девушка ест салат
Плюсы и минусы вегетарианства: что обнаружила доказательная медицина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51Захарова написала текст новой песни Успенской
10:48Белорусская газета "Наша нива" сообщила о задержании главреда
10:47Time опубликовал рейтинг ста самых влиятельных людей
10:46Белоусов назвал KPI правительства на 2021 год
10:38Саакашвили не вернется в Грузию, уверена Бурджанадзе
10:37В России за сутки 5750 пациентов излечились от коронавируса
10:37В России за сутки умерли 150 человек с коронавирусом
10:35Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:33В Москве выявили 970 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России выявили 6431 новый случай заражения коронавирусом
10:30МКС уклонилась от обломка взорвавшейся ступени японской ракеты
10:24Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье
10:24Бурджанадзе оценила перспективы вступления Грузии в НАТО
10:10В Москве привиться от COVID-19 можно будет без столичного полиса ОМС
10:08Навального выписали из стационара клиники "Шарите"
10:03Россиянин выставил свою квартиру на продажу за один рубль
09:58Андрея Турчака избрали первым вице-спикером Совфеда
09:58Раскрыто главное условие передачи коронавируса
09:54Андрея Яцкина избрали первым вице-спикером Совета Федерации
09:53Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму
Лента новостейМолния