https://ria.ru/20200923/pogoda-1577634469.html
В Москве во вторник ожидается теплая комфортная погода
Москвичей в среду ожидает комфортная погода без осадков, в течение дня воздух прогреется до плюс 22 градусов тепла, сообщила РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T08:05
2020-09-23T08:05
2020-09-23T08:05
елена волосюк
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Москвичей в среду ожидает комфортная погода без осадков, в течение дня воздух прогреется до плюс 22 градусов тепла, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_elena-volosyuk/" target="_blank" data-auto="true">Елена Волосюк</a>."Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. Нас ожидает очень комфортная, тёплая, сухая погода с температурой почти на шесть градусов выше нормы. При переменной облачности воздух в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в течение дня прогреется до плюс 20-22 градусов, по области до плюс 18-23", - сообщила Волосюк.Ветер юго-западный, слабый 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20200922/pogoda-1577580869.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена волосюк, погода, москва, общество