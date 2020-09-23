https://ria.ru/20200923/pogoda-1577634469.html

В Москве во вторник ожидается теплая комфортная погода

Москвичей в среду ожидает комфортная погода без осадков, в течение дня воздух прогреется до плюс 22 градусов тепла, сообщила РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T08:05

2020-09-23T08:05

2020-09-23T08:05

елена волосюк

погода

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/153222/84/1532228414_0:342:3032:2048_1400x0_80_0_0_9a232a57f1726b29815aa4afe271856c.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Москвичей в среду ожидает комфортная погода без осадков, в течение дня воздух прогреется до плюс 22 градусов тепла, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_elena-volosyuk/" target="_blank" data-auto="true">Елена Волосюк</a>."Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. Нас ожидает очень комфортная, тёплая, сухая погода с температурой почти на шесть градусов выше нормы. При переменной облачности воздух в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в течение дня прогреется до плюс 20-22 градусов, по области до плюс 18-23", - сообщила Волосюк.Ветер юго-западный, слабый 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20200922/pogoda-1577580869.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена волосюк, погода, москва, общество