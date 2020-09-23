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Липецкая область
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Липецкий студент стал победителем чемпионата WorldSkills Russia
Студент технического колледжа из города Грязи Липецкой области завоевал золотую медаль в компетенции "Фрезерные работы" на чемпионате WorldSkills Russia,... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:14
2020-09-23T16:14
липецкая область
игорь артамонов
worldskills russia
липецкая область
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<strong>ЛИПЕЦК, 23 сен — РИА Новости.</strong> Студент технического колледжа из города Грязи <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> завоевал золотую медаль в компетенции "Фрезерные работы" на чемпионате <a href="http://ria.ru/organization_WorldSkills_Russia/" target="_blank" data-auto="true">WorldSkills Russia</a>, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, соревнования проходили с 6 по 21 сентября по всей стране в дистанционно-очном формате, национальный финал WorldSkills Russia – 2020 стал самым масштабным чемпионатом в истории не только российского, но и мирового движения, собрав более 3 тысяч участников.Артамонов отметил, что Липецкую область в Национальном чемпионате представляли 33 конкурсанта. За победу они боролись в 28 компетенциях. Восемь из них были награждены "Медальоном за профессионализм", который вручают за достижение на чемпионате. Медальон присваивает участнику статус призера соревнований."Повышение престижа рабочих профессий, качества профессиональной подготовки рабочих кадров и дальнейшее совершенствование их компетентности способствует притоку профессионалов в реальный сектор экономики как региона, так и страны в целом", – отметил Артамонов.
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игорь артамонов, worldskills russia, липецкая область

Липецкий студент стал победителем чемпионата WorldSkills Russia

16:14 23.09.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНациональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
Национальный чемпионат Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЛИПЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Студент технического колледжа из города Грязи Липецкой области завоевал золотую медаль в компетенции "Фрезерные работы" на чемпионате WorldSkills Russia, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, соревнования проходили с 6 по 21 сентября по всей стране в дистанционно-очном формате, национальный финал WorldSkills Russia – 2020 стал самым масштабным чемпионатом в истории не только российского, но и мирового движения, собрав более 3 тысяч участников.
Артамонов отметил, что Липецкую область в Национальном чемпионате представляли 33 конкурсанта. За победу они боролись в 28 компетенциях. Восемь из них были награждены "Медальоном за профессионализм", который вручают за достижение на чемпионате. Медальон присваивает участнику статус призера соревнований.
"Повышение престижа рабочих профессий, качества профессиональной подготовки рабочих кадров и дальнейшее совершенствование их компетентности способствует притоку профессионалов в реальный сектор экономики как региона, так и страны в целом", – отметил Артамонов.
Форум Город образования на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 15:55Липецкая область
Медиацентр и Skills-центр открыли для детей в Липецкой области
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Липецкая областьИгорь АртамоновWorldSkills RussiaЛипецкая область
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