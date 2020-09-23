https://ria.ru/20200923/pobeditel-1577665251.html

Липецкий студент стал победителем чемпионата WorldSkills Russia

Студент технического колледжа из города Грязи Липецкой области завоевал золотую медаль в компетенции "Фрезерные работы" на чемпионате WorldSkills Russia,... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:14

2020-09-23T16:14

2020-09-23T16:14

липецкая область

игорь артамонов

worldskills russia

липецкая область

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<strong>ЛИПЕЦК, 23 сен — РИА Новости.</strong> Студент технического колледжа из города Грязи <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> завоевал золотую медаль в компетенции "Фрезерные работы" на чемпионате <a href="http://ria.ru/organization_WorldSkills_Russia/" target="_blank" data-auto="true">WorldSkills Russia</a>, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, соревнования проходили с 6 по 21 сентября по всей стране в дистанционно-очном формате, национальный финал WorldSkills Russia – 2020 стал самым масштабным чемпионатом в истории не только российского, но и мирового движения, собрав более 3 тысяч участников.Артамонов отметил, что Липецкую область в Национальном чемпионате представляли 33 конкурсанта. За победу они боролись в 28 компетенциях. Восемь из них были награждены "Медальоном за профессионализм", который вручают за достижение на чемпионате. Медальон присваивает участнику статус призера соревнований."Повышение престижа рабочих профессий, качества профессиональной подготовки рабочих кадров и дальнейшее совершенствование их компетентности способствует притоку профессионалов в реальный сектор экономики как региона, так и страны в целом", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20200907/dopobrazovanie-1576884484.html

липецкая область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, worldskills russia, липецкая область