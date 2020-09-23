https://ria.ru/20200923/pobeditel-1577665251.html
Липецкий студент стал победителем чемпионата WorldSkills Russia
Студент технического колледжа из города Грязи Липецкой области завоевал золотую медаль в компетенции "Фрезерные работы" на чемпионате WorldSkills Russia,... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:14
2020-09-23T16:14
2020-09-23T16:14
липецкая область
игорь артамонов
worldskills russia
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576875756_0:0:3083:1735_1400x0_80_0_0_263f3fd9a867cf9d6b4dda065bc7f787.jpg
<strong>ЛИПЕЦК, 23 сен — РИА Новости.</strong> Студент технического колледжа из города Грязи <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> завоевал золотую медаль в компетенции "Фрезерные работы" на чемпионате <a href="http://ria.ru/organization_WorldSkills_Russia/" target="_blank" data-auto="true">WorldSkills Russia</a>, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, соревнования проходили с 6 по 21 сентября по всей стране в дистанционно-очном формате, национальный финал WorldSkills Russia – 2020 стал самым масштабным чемпионатом в истории не только российского, но и мирового движения, собрав более 3 тысяч участников.Артамонов отметил, что Липецкую область в Национальном чемпионате представляли 33 конкурсанта. За победу они боролись в 28 компетенциях. Восемь из них были награждены "Медальоном за профессионализм", который вручают за достижение на чемпионате. Медальон присваивает участнику статус призера соревнований."Повышение престижа рабочих профессий, качества профессиональной подготовки рабочих кадров и дальнейшее совершенствование их компетентности способствует притоку профессионалов в реальный сектор экономики как региона, так и страны в целом", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20200907/dopobrazovanie-1576884484.html
липецкая область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576875756_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_bec2aa4c887ab858898f5a39f312f5d5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, worldskills russia, липецкая область
ЛИПЕЦК, 23 сен — РИА Новости.
Студент технического колледжа из города Грязи Липецкой области
завоевал золотую медаль в компетенции "Фрезерные работы" на чемпионате WorldSkills Russia
, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, соревнования проходили с 6 по 21 сентября по всей стране в дистанционно-очном формате, национальный финал WorldSkills Russia – 2020 стал самым масштабным чемпионатом в истории не только российского, но и мирового движения, собрав более 3 тысяч участников.
Артамонов отметил, что Липецкую область в Национальном чемпионате представляли 33 конкурсанта. За победу они боролись в 28 компетенциях. Восемь из них были награждены "Медальоном за профессионализм", который вручают за достижение на чемпионате. Медальон присваивает участнику статус призера соревнований.
"Повышение престижа рабочих профессий, качества профессиональной подготовки рабочих кадров и дальнейшее совершенствование их компетентности способствует притоку профессионалов в реальный сектор экономики как региона, так и страны в целом", – отметил Артамонов.