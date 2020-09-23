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На горячее питание в школах зарезервировали 40 миллиардов рублей
В 2021 году на горячее питание в школах зарезервировано 40 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на встрече с сенаторами. РИА Новости, 23.09.2020
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россия
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> В 2021 году на горячее питание в школах зарезервировано 40 миллиардов рублей, сообщил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, выступая на встрече с сенаторами."В 2021 году на организацию питания для учащихся начальной школы должно быть направлено более 40 миллиардов рублей",- сказал Путин.Он подчеркнул, что все проблемные, чувствительные для людей вопросы должны быть учтены в бюджете, включая создание достойных условий для обучения детей, том числе в школах, расположенных в сельской местности.
https://ria.ru/20200917/pitanie-1577374492.html
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россия, владимир путин, общество

На горячее питание в школах зарезервировали 40 миллиардов рублей

13:34 23.09.2020 (обновлено: 13:44 23.09.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Организация питания в школах. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В 2021 году на горячее питание в школах зарезервировано 40 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на встрече с сенаторами.
"В 2021 году на организацию питания для учащихся начальной школы должно быть направлено более 40 миллиардов рублей",- сказал Путин.
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 11:40
В Роспотребнадзоре рассказали о проблемах с организацией питания в школах
Он подчеркнул, что все проблемные, чувствительные для людей вопросы должны быть учтены в бюджете, включая создание достойных условий для обучения детей, том числе в школах, расположенных в сельской местности.
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РоссияВладимир ПутинОбщество
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