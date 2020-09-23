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https://ria.ru/20200923/pistolet-1577635201.html
Разработчик объяснил рекордные сроки создания пистолета "Полоз"
Новый самозарядный компактный пистолет для сотрудников МВД и Росгвардии "Полоз" удалось разработать в рекордные сроки благодаря максимальному использованию... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T08:57
2020-09-23T09:45
новое оружие россии
ростех
цнииточмаш
безопасность
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Новый самозарядный компактный пистолет для сотрудников МВД и Росгвардии "Полоз" удалось разработать в рекордные сроки благодаря максимальному использованию деталей и узлов пистолета "Удав", сообщила пресс-служба Центрального института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех")."Новый пистолет спроектирован в кратчайшие сроки – за три месяца, он надежен как армейский образец, который проектировали два года, производство имеет дело с уже знакомой конструкцией, что значительно упрощает изготовление", - приводятся в сообщении пресс-службы института, поступившем в РИА Новости, слова руководителя ЦНИИточмаш Альберта Бакова.Как отмечается в сообщении, создание модульных стрелковых систем является основным мировым трендом у разработчиков оружия. <a href="http://ria.ru/organization_CNIITOCHMASH/" target="_blank" data-auto="true">ЦНИИточмаш</a>, следуя тренду, подготовил к производству целую "змеиную" линейку пистолетов: "Удав", "Аспид" и "Полоз".Основой этой линейки пистолетов является армейский 9-миллиметровый самозарядный пистолет 6П72 "Удав". Путем адаптации его конструкции под требования заказчиков появились новые самозарядные спортивные пистолеты РГ120 и РГ120-1 "Аспид", а также компактный самозарядный пистолет скрытого ношения РГ120-2, получивший неофициальное название "Полоз"."Если рамку 9х21 миллиметр "Удава" мы дополняем маленькой рукояткой, короткими затвором, стволом и магазином, то получается 9х19 миллиметров компактный "Полоз". Если заменим ствол, магазин и рукоятку, то получается 9х19 миллиметров спортивный "Аспид", - рассказывает Баков.Как отмечается в сообщении, основной задачей инженера-конструктора ЦНИИточмаш при проектировании "Полоза" стало максимальное использовании проверенных деталей и узлов "Удава". Благодаря такому подходу затраты и на разработку конструкции, и на подготовку производства удешевляются примерно на 80% по сравнению с тем, если бы пистолет делали с ноля."Если сравнивать родоначальника "змеиной" серии разработок ЦНИИточмаш пистолет СР1М/6П53 ("Гюрза") с его последователями 6П72 ("Удав"), РГ120 ("Аспид"), то трудоемкость изготовления на одной и той же производственной базе стала меньше почти в 1,5 раза, металлоемкость – в 1,25 раза за счет более широкого применения в конструкции пластмассового литья, листовой штамповки, других технических решений. И все это не в ущерб тактико-техническим характеристикам", - приводятся в сообщении слова Бакова.
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ростех, цнииточмаш, безопасность

Разработчик объяснил рекордные сроки создания пистолета "Полоз"

08:57 23.09.2020 (обновлено: 09:45 23.09.2020)
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© РИА Новости / Андрей Станавов Прицельная планка на кожух-затворе пистолета 'Полоз'
Прицельная планка на кожух-затворе пистолета 'Полоз' - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Андрей Станавов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Новый самозарядный компактный пистолет для сотрудников МВД и Росгвардии "Полоз" удалось разработать в рекордные сроки благодаря максимальному использованию деталей и узлов пистолета "Удав", сообщила пресс-служба Центрального института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех").
"Новый пистолет спроектирован в кратчайшие сроки – за три месяца, он надежен как армейский образец, который проектировали два года, производство имеет дело с уже знакомой конструкцией, что значительно упрощает изготовление", - приводятся в сообщении пресс-службы института, поступившем в РИА Новости, слова руководителя ЦНИИточмаш Альберта Бакова.
Как отмечается в сообщении, создание модульных стрелковых систем является основным мировым трендом у разработчиков оружия. ЦНИИточмаш, следуя тренду, подготовил к производству целую "змеиную" линейку пистолетов: "Удав", "Аспид" и "Полоз".
Основой этой линейки пистолетов является армейский 9-миллиметровый самозарядный пистолет 6П72 "Удав". Путем адаптации его конструкции под требования заказчиков появились новые самозарядные спортивные пистолеты РГ120 и РГ120-1 "Аспид", а также компактный самозарядный пистолет скрытого ношения РГ120-2, получивший неофициальное название "Полоз".
Стрельба из специальной версии пистолета Удав с прибором бесшумной стрельбы - РИА Новости, 1920, 05.08.2020
5 августа, 12:28
Убойное действие. В РФ началось производство новейшего пистолета "Удав"
"Если рамку 9х21 миллиметр "Удава" мы дополняем маленькой рукояткой, короткими затвором, стволом и магазином, то получается 9х19 миллиметров компактный "Полоз". Если заменим ствол, магазин и рукоятку, то получается 9х19 миллиметров спортивный "Аспид", - рассказывает Баков.
Как отмечается в сообщении, основной задачей инженера-конструктора ЦНИИточмаш при проектировании "Полоза" стало максимальное использовании проверенных деталей и узлов "Удава". Благодаря такому подходу затраты и на разработку конструкции, и на подготовку производства удешевляются примерно на 80% по сравнению с тем, если бы пистолет делали с ноля.
"Если сравнивать родоначальника "змеиной" серии разработок ЦНИИточмаш пистолет СР1М/6П53 ("Гюрза") с его последователями 6П72 ("Удав"), РГ120 ("Аспид"), то трудоемкость изготовления на одной и той же производственной базе стала меньше почти в 1,5 раза, металлоемкость – в 1,25 раза за счет более широкого применения в конструкции пластмассового литья, листовой штамповки, других технических решений. И все это не в ущерб тактико-техническим характеристикам", - приводятся в сообщении слова Бакова.
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Новое оружие РоссииРостехЦНИИТОЧМАШБезопасность
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