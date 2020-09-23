Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/pensii-1577661988.html
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3 процента в 2021 году
Президент Владимир Путин назвал размер индексации пенсий в 2021 году. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:18
2020-09-23T16:51
пенсии
совет федерации рф
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577654773_0:0:2869:1615_1400x0_80_0_0_0cb7efcc7fb1fcfd0300b1c450c633a4.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал размер индексации пенсий в 2021 году."В следующем году пенсии будут проиндексированы на 6,3%", — заявил российский лидер на встрече с членами <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>.Он также указал на то, что этот показатель в полтора раза превышает прогнозируемую в 2021 году инфляцию.Ранее Минтруд определил среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров. Так, согласно проекту основных характеристик бюджета Пенсионного фонда на 2021 год и на плановый период 2022-го и 2023 года, в следующем году размер пенсии составит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, в 2023 году — 19 283 рубля.
https://ria.ru/20200923/putin-1577658514.html
Щедро. Особенно на фоне недавних публикаций о доходах жен некоторых чиновников, да и самих чиновников и прочих олигархов, торгующих российскими полезными ископаемыми.
341
В 2023 году — 19 283 рубля ?) Да на эти деньги сейчас еле еле концы с концами можно свести. И где хваленая достойная пенсия в результате повышения пенсионного возраста?
341
102
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577654773_138:0:2869:2048_1400x0_80_0_0_b4de123dd5d8a733c80e9d1e8110c6e1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пенсии, совет федерации рф, владимир путин, общество

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3 процента в 2021 году

15:18 23.09.2020 (обновлено: 16:51 23.09.2020)
136255
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал размер индексации пенсий в 2021 году.
"В следующем году пенсии будут проиндексированы на 6,3%", — заявил российский лидер на встрече с членами Совета Федерации.
Он также указал на то, что этот показатель в полтора раза превышает прогнозируемую в 2021 году инфляцию.
Ранее Минтруд определил среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров. Так, согласно проекту основных характеристик бюджета Пенсионного фонда на 2021 год и на плановый период 2022-го и 2023 года, в следующем году размер пенсии составит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, в 2023 году — 19 283 рубля.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 14:31
Совфед приоритетно рассмотрит внесенные Путиным законопроекты
16193131319371
Обсудить102
ПенсииСовет Федерации РФВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Щедро. Особенно на фоне недавних публикаций о доходах жен некоторых чиновников, да и самих чиновников и прочих олигархов, торгующих российскими полезными ископаемыми.
23 сентября, 15:28
SGSvetlana Gerasimova
299933126
В 2023 году — 19 283 рубля ?) Да на эти деньги сейчас еле еле концы с концами можно свести. И где хваленая достойная пенсия в результате повышения пенсионного возраста?
23 сентября, 15:42
ААнтивирус
2971142126
Рекомендуем
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме не поддержали индексацию пенсий работающим пенсионерам
Девушка ест салат
Плюсы и минусы вегетарианства: что обнаружила доказательная медицина
Женщины в медицинских масках у городского автобуса в Москве
Минфин объяснил, почему не индексируются пенсии работающим пенсионерам
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну
Эресуннский мост
Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга
Роспотребнадзор рассказал, какие маски нельзя использовать
Ученые в лаборатории
В России открыли революционный природный антибиотик
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Здание министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели новые санкции против России
Монеты номиналом один рубль, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах
Светлана Тихановская
Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко "уходом на пенсию"
Рамиль Шамсутдинов
Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье
Полицейский
Судмедэксперт назвал причину смерти Ещенко
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед приоритетно рассмотрит внесенные Путиным законопроекты
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Приморье бездомный загорелся на теплотрассе
02:31Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
02:28Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок
02:23Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
01:54Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
01:46Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
01:38Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
01:33Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
01:23В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко
00:33Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
00:16Россияне оценили профессию блогера
00:03На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
23:19Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
23:19На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
23:03Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
23:03В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
22:58В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
22:56Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
Лента новостейМолния