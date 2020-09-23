https://ria.ru/20200923/pensii-1577661988.html
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3 процента в 2021 году
Президент Владимир Путин назвал размер индексации пенсий в 2021 году. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:18
2020-09-23T15:18
2020-09-23T16:51
пенсии
совет федерации рф
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал размер индексации пенсий в 2021 году."В следующем году пенсии будут проиндексированы на 6,3%", — заявил российский лидер на встрече с членами <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>.Он также указал на то, что этот показатель в полтора раза превышает прогнозируемую в 2021 году инфляцию.Ранее Минтруд определил среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров. Так, согласно проекту основных характеристик бюджета Пенсионного фонда на 2021 год и на плановый период 2022-го и 2023 года, в следующем году размер пенсии составит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, в 2023 году — 19 283 рубля.
https://ria.ru/20200923/putin-1577658514.html
Svetlana Gerasimova
Щедро. Особенно на фоне недавних публикаций о доходах жен некоторых чиновников, да и самих чиновников и прочих олигархов, торгующих российскими полезными ископаемыми.
341
Антивирус
В 2023 году — 19 283 рубля ?) Да на эти деньги сейчас еле еле концы с концами можно свести. И где хваленая достойная пенсия в результате повышения пенсионного возраста?
341
102
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсии, совет федерации рф, владимир путин, общество