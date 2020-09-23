https://ria.ru/20200923/pashaev-1577665067.html

Пашаев планирует участвовать в выборах в Госдуму

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил РИА Новости, что намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:08

2020-09-23T16:08

2020-09-23T16:36

михаил ефремов

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

москва

эльман пашаев

госдума рф

политика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Бывший адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил РИА Новости, что намерен участвовать в выборах в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в 2021 году."Само собой, да-да", - ответил он на вопрос, планирует ли готовиться к выборам в ГД.Ранее Пашаев объявил о создании левоцентристской политической партии "Союз справедливых сил России" (СССР). Эта партия пока не значится в списке зарегистрированных политических партий Минюста РФ.Адвокатская палата Северной Осетии 18 сентября лишила Пашаева статуса адвоката за дисциплинарный проступок. Кроме того, председатель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поручил организовать проверку о возможных противоправных действиях Пашаева - речь идет о предполагаемой причастности к мошенничеству с недвижимостью.По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист был не за рулем, а машину вел кто-то другой.

https://ria.ru/20200921/pashaev-1577572720.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил ефремов, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, эльман пашаев, госдума рф, политика