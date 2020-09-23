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https://ria.ru/20200923/pashaev-1577665067.html
Пашаев планирует участвовать в выборах в Госдуму
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил РИА Новости, что намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:08
2020-09-23T16:36
михаил ефремов
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
эльман пашаев
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Бывший адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил РИА Новости, что намерен участвовать в выборах в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в 2021 году."Само собой, да-да", - ответил он на вопрос, планирует ли готовиться к выборам в ГД.Ранее Пашаев объявил о создании левоцентристской политической партии "Союз справедливых сил России" (СССР). Эта партия пока не значится в списке зарегистрированных политических партий Минюста РФ.Адвокатская палата Северной Осетии 18 сентября лишила Пашаева статуса адвоката за дисциплинарный проступок. Кроме того, председатель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поручил организовать проверку о возможных противоправных действиях Пашаева - речь идет о предполагаемой причастности к мошенничеству с недвижимостью.По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист был не за рулем, а машину вел кто-то другой.
https://ria.ru/20200921/pashaev-1577572720.html
Кто за него будет голосовать, богемные алкаши, либералы неудачники, убийцы будущих периодов.
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михаил ефремов, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, эльман пашаев, госдума рф, политика

Пашаев планирует участвовать в выборах в Госдуму

16:08 23.09.2020 (обновлено: 16:36 23.09.2020)
3339
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭльман Пашаев
Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил РИА Новости, что намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.
"Само собой, да-да", - ответил он на вопрос, планирует ли готовиться к выборам в ГД.
Ранее Пашаев объявил о создании левоцентристской политической партии "Союз справедливых сил России" (СССР). Эта партия пока не значится в списке зарегистрированных политических партий Минюста РФ.
Адвокатская палата Северной Осетии 18 сентября лишила Пашаева статуса адвоката за дисциплинарный проступок. Кроме того, председатель СК Александр Бастрыкин поручил организовать проверку о возможных противоправных действиях Пашаева - речь идет о предполагаемой причастности к мошенничеству с недвижимостью.
По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист был не за рулем, а машину вел кто-то другой.
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 20:02
Пашаев заявил, что не боится проверок СК
46120967
Обсудить8
Михаил ЕфремовСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоскваЭльман ПашаевГосдума РФПолитика
Популярные комментарии
Кто за него будет голосовать, богемные алкаши, либералы неудачники, убийцы будущих периодов.
23 сентября, 16:11
Геннадий SoloГеннадий Solo
1300202
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