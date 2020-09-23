https://ria.ru/20200923/otkhody-1577666548.html

Московская область первой внедрит систему обращения с медотходами

Система обращения с медицинскими отходами появится в Московской области впервые в России, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:35

2020-09-23T16:35

2020-09-23T16:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Система обращения с медицинскими отходами появится в Московской области впервые в России, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/sistema-obraschenija-s-meditsinskimi-othodami/" target="_blank">"360"</a>."О положительном решении президента стало известно 2 августа, и уже начались активные совместные обсуждения заинтересованных органов исполнительной власти с областным правительством", – уточнила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.Отмечается, что 12 августа документ внесли на рассмотрение в Государственную Думу. Теперь необходимо представить точный доклад и принять соответствующий закон.По словам Поляковой, решено, что сбор, перевозку, обезвреживание медицинского мусора нужно упорядочить. Власти планируют запустить систему для быстрого вывоза отходов, а также их обеззараживания.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)