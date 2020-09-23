https://ria.ru/20200923/otkhody-1577666548.html
Московская область первой внедрит систему обращения с медотходами
Система обращения с медицинскими отходами появится в Московской области впервые в России, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:35
2020-09-23T16:35
2020-09-23T16:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Система обращения с медицинскими отходами появится в Московской области впервые в России, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/sistema-obraschenija-s-meditsinskimi-othodami/" target="_blank">"360"</a>."О положительном решении президента стало известно 2 августа, и уже начались активные совместные обсуждения заинтересованных органов исполнительной власти с областным правительством", – уточнила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.Отмечается, что 12 августа документ внесли на рассмотрение в Государственную Думу. Теперь необходимо представить точный доклад и принять соответствующий закон.По словам Поляковой, решено, что сбор, перевозку, обезвреживание медицинского мусора нужно упорядочить. Власти планируют запустить систему для быстрого вывоза отходов, а также их обеззараживания.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Система обращения с медицинскими отходами появится в Московской области впервые в России, сообщил телеканал "360"
.
"О положительном решении президента стало известно 2 августа, и уже начались активные совместные обсуждения заинтересованных органов исполнительной власти с областным правительством", – уточнила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.
Отмечается, что 12 августа документ внесли на рассмотрение в Государственную Думу. Теперь необходимо представить точный доклад и принять соответствующий закон.
По словам Поляковой, решено, что сбор, перевозку, обезвреживание медицинского мусора нужно упорядочить. Власти планируют запустить систему для быстрого вывоза отходов, а также их обеззараживания.