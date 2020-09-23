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В шести регионах начали пилотные проекты по внедрению телемедицины в ОМС
Внедрение телемедицинских услуг в систему ОМС началось в шести регионах России, сообщили РИА Новости в компании "Доктор рядом", которая будет проводить... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:32
2020-09-23T11:32
здоровье - общество
ульяновская область
ивановская область
калужская область
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Внедрение телемедицинских услуг в систему ОМС началось в шести регионах России, сообщили РИА Новости в компании "Доктор рядом", которая будет проводить дистанционные консультации для пациентов."Республика Татарстан, Нижегородская, Ивановская, Ульяновская и <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинская области</a> стали одними из первых регионов, где дистанционные медицинские консультации с терапевтами и врачами узких специальностей стали доступны бесплатно всем жителям, у которых есть полис ОМС", - рассказали в компании.В апреле стало известно, что телемедицину в государственную систему ОМС включила <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужская область</a> - она стала первым регионом. Там сервис доступен всем обладателям регионального полиса ОМС, то есть более миллиона человек."Доктор рядом" уточнил также, какие услуги и на базе каких поликлиник будут доступны жителям пяти новых регионов. Так, в Татарстане пациенты могут пройти первичное обследование у терапевтов, а в случае необходимости врачи смогут организовать телемедицинский консилиум. В <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> телемедицина доступна для повторного приема, первый остается очным.В <a href="http://ria.ru/location_Uljanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновской области</a> пациенты смогут дистанционно получать повторные дистанционные консультации терапевтов и кардиологов. В <a href="http://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской области</a> станет доступна контролируемая реабилитация и дистанционное наблюдение за группой пациентов с хроническими заболеваниями. Жители Сахалина получат дистанционные консультации терапевтов и врачей узких специальностей.
https://ria.ru/20200803/1575308910.html
ульяновская область
ивановская область
калужская область
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Новости
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здоровье - общество, ульяновская область, ивановская область, калужская область, общество

В шести регионах начали пилотные проекты по внедрению телемедицины в ОМС

11:32 23.09.2020
243
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПолис ОМС
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Внедрение телемедицинских услуг в систему ОМС началось в шести регионах России, сообщили РИА Новости в компании "Доктор рядом", которая будет проводить дистанционные консультации для пациентов.
"Республика Татарстан, Нижегородская, Ивановская, Ульяновская и Сахалинская области стали одними из первых регионов, где дистанционные медицинские консультации с терапевтами и врачами узких специальностей стали доступны бесплатно всем жителям, у которых есть полис ОМС", - рассказали в компании.
В апреле стало известно, что телемедицину в государственную систему ОМС включила Калужская область - она стала первым регионом. Там сервис доступен всем обладателям регионального полиса ОМС, то есть более миллиона человек.
"Доктор рядом" уточнил также, какие услуги и на базе каких поликлиник будут доступны жителям пяти новых регионов. Так, в Татарстане пациенты могут пройти первичное обследование у терапевтов, а в случае необходимости врачи смогут организовать телемедицинский консилиум. В Нижегородской области телемедицина доступна для повторного приема, первый остается очным.
В Ульяновской области пациенты смогут дистанционно получать повторные дистанционные консультации терапевтов и кардиологов. В Ивановской области станет доступна контролируемая реабилитация и дистанционное наблюдение за группой пациентов с хроническими заболеваниями. Жители Сахалина получат дистанционные консультации терапевтов и врачей узких специальностей.
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Здоровье - ОбществоУльяновская областьИвановская областьКалужская областьОбщество
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