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Новый адвокат Ефремова обвинил Пашаева в давлении на актера
Новый адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Роман Филиппов обвинил его предыдущего защитника Эльмана Пашаева в том, что тот оказал давление на... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:11
2020-09-23T18:12
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Новый адвокат устроившего смертельное ДТП <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> Роман Филиппов обвинил его предыдущего защитника <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> в том, что тот оказал давление на артиста.Об этом говорится в жалобе на приговор актеру.Филиппов отметил, что поведение Пашаева не соответствует профессиональной этике адвоката. Адвокат попросил суд смягчить приговор Ефремову. На прошлой неделе адвокатская палата Северной Осетии лишила Пашаева статуса адвоката. Квалификационная коллегия нашла в его действиях дисциплинарный проступок. Представление о прекращении статуса внес Минюст. В ведомстве указали на недопустимые публичные высказывания защитника.Дело Михаила ЕфремоваПресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого актер отказался от услуг <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank">Пашаева</a>, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало Пашаеву заявить, что он подал апелляцию на приговор. Вскоре эпатажного адвоката лишили статуса, а родственники Ефремова заключили соглашение с новыми защитниками.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a> умер в больнице.
https://ria.ru/20200920/pashaev-1577506921.html
https://ria.ru/20200921/efremov-1577543168.html
теперь этот будет отмазывать, мол адвокат посадил. Про УБИТОГО пьяным Ефремовым человека ВСЕ забыли. Не понимаю, какой поганой натурой надо быть, чтобы пойти в адвокаты заведомо выиновного?
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Новый адвокат Ефремова обвинил Пашаева в давлении на актера

17:11 23.09.2020 (обновлено: 18:12 23.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Новый адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Роман Филиппов обвинил его предыдущего защитника Эльмана Пашаева в том, что тот оказал давление на артиста.
Об этом говорится в жалобе на приговор актеру.
© РЕН ТВ/ИзвестияАпелляционная жалоба на приговор Ефремову
Апелляционная жалоба на приговор Ефремову
1 из 2
Апелляционная жалоба на приговор Ефремову
© РЕН ТВ/Известия
© РЕН ТВ/ИзвестияАпелляционная жалоба на приговор Ефремову
Апелляционная жалоба на приговор Ефремову
2 из 2
Апелляционная жалоба на приговор Ефремову
© РЕН ТВ/Известия
1 из 2
Апелляционная жалоба на приговор Ефремову
© РЕН ТВ/Известия
2 из 2
Апелляционная жалоба на приговор Ефремову
© РЕН ТВ/Известия
Филиппов отметил, что поведение Пашаева не соответствует профессиональной этике адвоката.

"Давление на Ефремова <…> со стороны защитника Пашаева Эльмана <…> фактически привело к лишению подзащитного Ефремова Михаила Олеговича права на защиту", — говорится в документе, опубликованном РЕН ТВ.

Адвокат попросил суд смягчить приговор Ефремову.
На прошлой неделе адвокатская палата Северной Осетии лишила Пашаева статуса адвоката. Квалификационная коллегия нашла в его действиях дисциплинарный проступок.
Представление о прекращении статуса внес Минюст. В ведомстве указали на недопустимые публичные высказывания защитника.
Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
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Дело Михаила Ефремова

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого актер отказался от услуг Пашаева, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало Пашаеву заявить, что он подал апелляцию на приговор. Вскоре эпатажного адвоката лишили статуса, а родственники Ефремова заключили соглашение с новыми защитниками.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
теперь этот будет отмазывать, мол адвокат посадил. Про УБИТОГО пьяным Ефремовым человека ВСЕ забыли. Не понимаю, какой поганой натурой надо быть, чтобы пойти в адвокаты заведомо выиновного?
23 сентября, 17:13
О Ольга Занкова
810001
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