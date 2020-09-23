Новый адвокат Ефремова обвинил Пашаева в давлении на актера
17:11 23.09.2020 (обновлено: 18:12 23.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Новый адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Роман Филиппов обвинил его предыдущего защитника Эльмана Пашаева в том, что тот оказал давление на артиста.
Об этом говорится в жалобе на приговор актеру.
Филиппов отметил, что поведение Пашаева не соответствует профессиональной этике адвоката.
"Давление на Ефремова <…> со стороны защитника Пашаева Эльмана <…> фактически привело к лишению подзащитного Ефремова Михаила Олеговича права на защиту", — говорится в документе, опубликованном РЕН ТВ.
Адвокат попросил суд смягчить приговор Ефремову.
На прошлой неделе адвокатская палата Северной Осетии лишила Пашаева статуса адвоката. Квалификационная коллегия нашла в его действиях дисциплинарный проступок.
Представление о прекращении статуса внес Минюст. В ведомстве указали на недопустимые публичные высказывания защитника.
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Дело Михаила Ефремова
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого актер отказался от услуг Пашаева, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало Пашаеву заявить, что он подал апелляцию на приговор. Вскоре эпатажного адвоката лишили статуса, а родственники Ефремова заключили соглашение с новыми защитниками.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.
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