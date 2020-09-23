https://ria.ru/20200923/obvinil-1577669132.html

Новый адвокат Ефремова обвинил Пашаева в давлении на актера

Новый адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Роман Филиппов обвинил его предыдущего защитника Эльмана Пашаева в том, что тот оказал давление на... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T17:11

2020-09-23T17:11

2020-09-23T18:12

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576940506_0:9:1661:943_1400x0_80_0_0_4a140bc0833b0b87613caac0858c7066.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Новый адвокат устроившего смертельное ДТП <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> Роман Филиппов обвинил его предыдущего защитника <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> в том, что тот оказал давление на артиста.Об этом говорится в жалобе на приговор актеру.Филиппов отметил, что поведение Пашаева не соответствует профессиональной этике адвоката. Адвокат попросил суд смягчить приговор Ефремову. На прошлой неделе адвокатская палата Северной Осетии лишила Пашаева статуса адвоката. Квалификационная коллегия нашла в его действиях дисциплинарный проступок. Представление о прекращении статуса внес Минюст. В ведомстве указали на недопустимые публичные высказывания защитника.Дело Михаила ЕфремоваПресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого актер отказался от услуг <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank">Пашаева</a>, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало Пашаеву заявить, что он подал апелляцию на приговор. Вскоре эпатажного адвоката лишили статуса, а родственники Ефремова заключили соглашение с новыми защитниками.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a> умер в больнице.

https://ria.ru/20200920/pashaev-1577506921.html

https://ria.ru/20200921/efremov-1577543168.html

Ольга Занкова теперь этот будет отмазывать, мол адвокат посадил. Про УБИТОГО пьяным Ефремовым человека ВСЕ забыли. Не понимаю, какой поганой натурой надо быть, чтобы пойти в адвокаты заведомо выиновного? 10

9

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия