https://ria.ru/20200923/obschepit-1577609079.html
"Правда тела". Общепит и похудение
Чтобы правильно питаться, обязательно брать на работу еду в контейнерах, или можно есть в офисной столовой? А если гречку там обжаривают, а салат сбрызгивают сахарным сиропом? Из чего сделаны котлеты в бургерах фастфудов и круассаны в пекарнях? Какие блюда общепита выбирать, чтобы быть уверенным в их составе? И надо ли о составе вообще переживать?
2020-09-23T12:00
2020-09-23T12:00
2020-09-23T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Общепит и похудение
Чтобы правильно питаться, обязательно брать на работу еду в контейнерах, или можно есть в офисной столовой? А если гречку там обжаривают, а салат сбрызгивают сахарным сиропом? Из чего сделаны котлеты в бургерах фастфудов и круассаны в пекарнях? Какие блюда общепита выбирать, чтобы быть уверенным в их составе? И надо ли о составе вообще переживать?
Надёжнее готовить дома, ведь так точно знаешь, что в составе блюда. Но полвоскресенья потратить на приготовление кастрюли борща, и есть его до пятницы — перспектива сомнительная. Что есть, если образ жизни обрекает на общепит? Объясняет <u><a href="https://www.instagram.com/regina_doctor/" target="_blank">Доктор Регина</a></u> — терапевт, диетолог и автор книги “Здоровое питание в большом городе”.<em>Эпизод подготовлен при поддержке</em> <em><u><a href="http://mibf.info/" target="_blank">Московской международной книжной ярмарки</a></u>, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.</em><strong>02:10</strong> Там, где начинается общепит, заканчивается здоровое питание?<strong>04:00</strong> Почему в фастфуде так много сахара и соли?<strong>06:30</strong> Почему "вкусненькое" — обязательно "сладенькое"?<strong>07:50</strong> Из чего делают готовую еду: бизнес против здоровья<strong>12:20</strong> Чем опасен творог со сроком хранения месяц?<strong>13:40</strong> Качество жизни против качества питания: можно ли питаться готовой едой и быть здоровым<strong>18:35</strong> Почему некоторые похудели на карантине, просто начав питаться дома<strong>22:15</strong> Вопрос от слушателя: сколько разных продуктов должно быть в рационеПодкаст "Правда тела" выходит по средам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0/id1522650488" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3ByYXZkYS10ZWxhLnhtbA" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/11386560" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/3099345" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/pravda-tela" target="_blank">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong><a href="http://ria.ru/podcasts/20191025/1531453810.html" target="_blank">Как и где бесплатно подписаться на подкасты</a></strong>________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Ксения ДраницинаПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. <a href="https://ankt.cc/ChLHfM" target="_blank">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts" target="_blank">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a" target="_blank">Яндекс.Дзене</a></strong>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
"Правда тела". Общепит и похудение
Чтобы правильно питаться, обязательно брать на работу еду в контейнерах, или можно есть в офисной столовой? А если гречку там обжаривают, а салат сбрызгивают сахарным сиропом? Из чего сделаны котлеты в бургерах фастфудов и круассаны в пекарнях? Какие блюда общепита выбирать, чтобы быть уверенным в их составе? И надо ли о составе вообще переживать?
Надёжнее готовить дома, ведь так точно знаешь, что в составе блюда. Но полвоскресенья потратить на приготовление кастрюли борща, и есть его до пятницы — перспектива сомнительная. Что есть, если образ жизни обрекает на общепит?
Объясняет Доктор Регина
— терапевт, диетолог и автор книги “Здоровое питание в большом городе”.
Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.
02:10 Там, где начинается общепит, заканчивается здоровое питание?
04:00 Почему в фастфуде так много сахара и соли?
06:30 Почему "вкусненькое" — обязательно "сладенькое"?
07:50 Из чего делают готовую еду: бизнес против здоровья
12:20 Чем опасен творог со сроком хранения месяц?
13:40 Качество жизни против качества питания: можно ли питаться готовой едой и быть здоровым
18:35 Почему некоторые похудели на карантине, просто начав питаться дома
22:15 Вопрос от слушателя: сколько разных продуктов должно быть в рационе
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Редактор Ксения Драницина
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