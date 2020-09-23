https://ria.ru/20200923/obschepit-1577609079.html

"Правда тела". Общепит и похудение

Чтобы правильно питаться, обязательно брать на работу еду в контейнерах, или можно есть в офисной столовой? А если гречку там обжаривают, а салат сбрызгивают сахарным сиропом? Из чего сделаны котлеты в бургерах фастфудов и круассаны в пекарнях? Какие блюда общепита выбирать, чтобы быть уверенным в их составе? И надо ли о составе вообще переживать?

2020-09-23T12:00

2020-09-23T12:00

2020-09-23T12:00

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Общепит и похудение Чтобы правильно питаться, обязательно брать на работу еду в контейнерах, или можно есть в офисной столовой? А если гречку там обжаривают, а салат сбрызгивают сахарным сиропом? Из чего сделаны котлеты в бургерах фастфудов и круассаны в пекарнях? Какие блюда общепита выбирать, чтобы быть уверенным в их составе? И надо ли о составе вообще переживать?

Надёжнее готовить дома, ведь так точно знаешь, что в составе блюда. Но полвоскресенья потратить на приготовление кастрюли борща, и есть его до пятницы — перспектива сомнительная. Что есть, если образ жизни обрекает на общепит? Объясняет <u><a href="https://www.instagram.com/regina_doctor/" target="_blank">Доктор Регина</a></u> — терапевт, диетолог и автор книги “Здоровое питание в большом городе”.<em>Эпизод подготовлен при поддержке</em> <em><u><a href="http://mibf.info/" target="_blank">Московской международной книжной ярмарки</a></u>, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.</em><strong>02:10</strong> Там, где начинается общепит, заканчивается здоровое питание?<strong>04:00</strong> Почему в фастфуде так много сахара и соли?<strong>06:30</strong> Почему "вкусненькое" — обязательно "сладенькое"?<strong>07:50</strong> Из чего делают готовую еду: бизнес против здоровья<strong>12:20</strong> Чем опасен творог со сроком хранения месяц?<strong>13:40</strong> Качество жизни против качества питания: можно ли питаться готовой едой и быть здоровым<strong>18:35</strong> Почему некоторые похудели на карантине, просто начав питаться дома<strong>22:15</strong> Вопрос от слушателя: сколько разных продуктов должно быть в рационеПодкаст "Правда тела" выходит по средам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0/id1522650488" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3ByYXZkYS10ZWxhLnhtbA" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/11386560" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/3099345" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/pravda-tela" target="_blank">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong><a href="http://ria.ru/podcasts/20191025/1531453810.html" target="_blank">Как и где бесплатно подписаться на подкасты</a></strong>________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Ксения ДраницинаПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. <a href="https://ankt.cc/ChLHfM" target="_blank">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts" target="_blank">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a" target="_blank">Яндекс.Дзене</a></strong>

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст