https://ria.ru/20200923/obraschenie-1577662469.html

Встречу Путина с сенаторами сравнили с посланием Федеральному собранию

Встреча президента РФ Владимира Путина с сенаторами по формату похожа на ежегодное обращение к Федеральному собранию, однако такой формат общения был необходим... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T15:23

2020-09-23T15:23

2020-09-23T15:23

ольга павлова

совет федерации рф

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Встреча президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с сенаторами по формату похожа на ежегодное обращение к Федеральному собранию, однако такой формат общения был необходим после принятия поправок в конституцию, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике <a href="http://ria.ru/person_olga-pavlova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Павлова</a>.Путин в среду встретился с сенаторами в Большом Кремлевском дворце. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса."Это новый формат встречи с главой государства для Совета Федерации, но он объясним. В этом году был обновлен главный закон, который стал более предметным и социально ориентированным. Встреча с сенаторами похожа на ежегодное послание Президента Федеральному собранию, когда задаются основные векторы развития страны на ближайшую и долгосрочную перспективу, основные приоритеты и задачи государственной политики, главные из которых социально ориентированы", - сказала Павлова РИА Новости."Выполнение всех социальных обязательств государств - это абсолютный приоритет работы Федерального Собрания. Нижняя и верхняя палаты продолжат работу по снижению уровня бедности и повышения благосостояния граждан, социальной поддержки всех уровней, всех нуждающихся групп населения", - добавила парламентарий.

https://ria.ru/20200923/putin-1577652735.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга павлова, совет федерации рф, владимир путин, политика