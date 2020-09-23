https://ria.ru/20200923/obraschenie-1577662469.html
Встречу Путина с сенаторами сравнили с посланием Федеральному собранию
Встреча президента РФ Владимира Путина с сенаторами по формату похожа на ежегодное обращение к Федеральному собранию, однако такой формат общения был необходим... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:23
2020-09-23T15:23
2020-09-23T15:23
ольга павлова
совет федерации рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Встреча президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с сенаторами по формату похожа на ежегодное обращение к Федеральному собранию, однако такой формат общения был необходим после принятия поправок в конституцию, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике <a href="http://ria.ru/person_olga-pavlova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Павлова</a>.Путин в среду встретился с сенаторами в Большом Кремлевском дворце. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса."Это новый формат встречи с главой государства для Совета Федерации, но он объясним. В этом году был обновлен главный закон, который стал более предметным и социально ориентированным. Встреча с сенаторами похожа на ежегодное послание Президента Федеральному собранию, когда задаются основные векторы развития страны на ближайшую и долгосрочную перспективу, основные приоритеты и задачи государственной политики, главные из которых социально ориентированы", - сказала Павлова РИА Новости."Выполнение всех социальных обязательств государств - это абсолютный приоритет работы Федерального Собрания. Нижняя и верхняя палаты продолжат работу по снижению уровня бедности и повышения благосостояния граждан, социальной поддержки всех уровней, всех нуждающихся групп населения", - добавила парламентарий.
https://ria.ru/20200923/putin-1577652735.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга павлова, совет федерации рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Встреча президента РФ Владимира Путина
с сенаторами по формату похожа на ежегодное обращение к Федеральному собранию, однако такой формат общения был необходим после принятия поправок в конституцию, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова
.
Путин в среду встретился с сенаторами в Большом Кремлевском дворце. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса.
"Это новый формат встречи с главой государства для Совета Федерации, но он объясним. В этом году был обновлен главный закон, который стал более предметным и социально ориентированным. Встреча с сенаторами похожа на ежегодное послание Президента Федеральному собранию, когда задаются основные векторы развития страны на ближайшую и долгосрочную перспективу, основные приоритеты и задачи государственной политики, главные из которых социально ориентированы", - сказала Павлова РИА Новости.
"Выполнение всех социальных обязательств государств - это абсолютный приоритет работы Федерального Собрания. Нижняя и верхняя палаты продолжат работу по снижению уровня бедности и повышения благосостояния граждан, социальной поддержки всех уровней, всех нуждающихся групп населения", - добавила парламентарий.