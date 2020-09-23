https://ria.ru/20200923/obraschenie-1577657998.html

Матвиенко заявила, что законодатели получили новую систему координат

Поставленные президентом задачи в ходе обращения к Совету Федерации найдут конкретное отражение в работе парламентариев, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:23

2020-09-23T14:23

2020-09-23T14:23

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Поставленные президентом задачи в ходе обращения к <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совету Федерации</a> найдут конкретное отражение в работе парламентариев, заявила спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> в ответном слове на выступлении главы государства."Все поставленные вами задачи, безусловно, найдут конкретное отражение в наших планах", - отметила она.Сенатор подчеркнула, что, начиная с января текущего года, в мире многое изменилось, те вызовы, с которыми столкнулись государства, экономики, люди - ранее невиданные."Законодателям потребовалась новая система координат, и мы эту систему получили от вас", - сказала она.

https://ria.ru/20200923/putin-1577652735.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, политика