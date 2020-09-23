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Матвиенко заявила, что законодатели получили новую систему координат
Поставленные президентом задачи в ходе обращения к Совету Федерации найдут конкретное отражение в работе парламентариев, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:23
2020-09-23T14:23
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Поставленные президентом задачи в ходе обращения к <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совету Федерации</a> найдут конкретное отражение в работе парламентариев, заявила спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> в ответном слове на выступлении главы государства."Все поставленные вами задачи, безусловно, найдут конкретное отражение в наших планах", - отметила она.Сенатор подчеркнула, что, начиная с января текущего года, в мире многое изменилось, те вызовы, с которыми столкнулись государства, экономики, люди - ранее невиданные."Законодателям потребовалась новая система координат, и мы эту систему получили от вас", - сказала она.
https://ria.ru/20200923/putin-1577652735.html
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, политика

Матвиенко заявила, что законодатели получили новую систему координат

14:23 23.09.2020
160
© Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Поставленные президентом задачи в ходе обращения к Совету Федерации найдут конкретное отражение в работе парламентариев, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ответном слове на выступлении главы государства.
"Все поставленные вами задачи, безусловно, найдут конкретное отражение в наших планах", - отметила она.
Сенатор подчеркнула, что, начиная с января текущего года, в мире многое изменилось, те вызовы, с которыми столкнулись государства, экономики, люди - ранее невиданные.
"Законодателям потребовалась новая система координат, и мы эту систему получили от вас", - сказала она.
Путин: Граждане должны в полной мере ощущать действия принятых поправок - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 13:27
Путин обратился к правительству и парламенту
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РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир ПутинПолитика
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