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Названы продукты для борьбы с облысением
Диетолог Райан Раман назвал продукты, употребление которых способно замедлить выпадение волос. Об этом сообщает Express. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T08:53
2020-09-23T09:41
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Диетолог Райан Раман назвал продукты, употребление которых способно замедлить выпадение волос. Об этом сообщает <a href="https://www.express.co.uk/life-style/health/1337356/hair-loss-treatment-alopecia-hair-growth-avocado-diet" target="_blank" rel="nofollow noopener">Express</a>.По его словам, особую пользу в себе несет авокадо. Специалист отметил, что один всего лишь один плод содержит около 20 процентов дневной нормы витамина Е, который защищает кожу головы.Для предотвращения облысения диетолог также посоветовал добавить в рацион батат. Этот овощ является ценным источником бета-каротина и способен ускорить рост волос.
https://ria.ru/20191025/1560196743.html
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РИА Новости
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здоровье, общество

Названы продукты для борьбы с облысением

08:53 23.09.2020 (обновлено: 09:41 23.09.2020)
2459
© Fotolia / dream79Авокадо
Авокадо - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Fotolia / dream79
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Диетолог Райан Раман назвал продукты, употребление которых способно замедлить выпадение волос. Об этом сообщает Express.
По его словам, особую пользу в себе несет авокадо. Специалист отметил, что один всего лишь один плод содержит около 20 процентов дневной нормы витамина Е, который защищает кожу головы.
Для предотвращения облысения диетолог также посоветовал добавить в рацион батат. Этот овощ является ценным источником бета-каротина и способен ускорить рост волос.

"Сбалансированная диета, содержащая правильные питательные вещества, способствует росту волос, особенно в тех случаях, когда они выпадали из-за плохого питания", — заключил врач.

Облысение - РИА Новости, 1920, 25.10.2019
25 октября 2019, 04:38РИА Наука
Исследователи выявили новую причину облысения
5262119
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