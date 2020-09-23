https://ria.ru/20200923/oblysenie-1577635065.html
Названы продукты для борьбы с облысением
Диетолог Райан Раман назвал продукты, употребление которых способно замедлить выпадение волос. Об этом сообщает Express. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T08:53
2020-09-23T08:53
2020-09-23T09:41
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Диетолог Райан Раман назвал продукты, употребление которых способно замедлить выпадение волос. Об этом сообщает <a href="https://www.express.co.uk/life-style/health/1337356/hair-loss-treatment-alopecia-hair-growth-avocado-diet" target="_blank" rel="nofollow noopener">Express</a>.По его словам, особую пользу в себе несет авокадо. Специалист отметил, что один всего лишь один плод содержит около 20 процентов дневной нормы витамина Е, который защищает кожу головы.Для предотвращения облысения диетолог также посоветовал добавить в рацион батат. Этот овощ является ценным источником бета-каротина и способен ускорить рост волос.
https://ria.ru/20191025/1560196743.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество