https://ria.ru/20200923/oblysenie-1577635065.html

Названы продукты для борьбы с облысением

Диетолог Райан Раман назвал продукты, употребление которых способно замедлить выпадение волос. Об этом сообщает Express. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T08:53

2020-09-23T08:53

2020-09-23T09:41

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Диетолог Райан Раман назвал продукты, употребление которых способно замедлить выпадение волос. Об этом сообщает <a href="https://www.express.co.uk/life-style/health/1337356/hair-loss-treatment-alopecia-hair-growth-avocado-diet" target="_blank" rel="nofollow noopener">Express</a>.По его словам, особую пользу в себе несет авокадо. Специалист отметил, что один всего лишь один плод содержит около 20 процентов дневной нормы витамина Е, который защищает кожу головы.Для предотвращения облысения диетолог также посоветовал добавить в рацион батат. Этот овощ является ценным источником бета-каротина и способен ускорить рост волос.

https://ria.ru/20191025/1560196743.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество