https://ria.ru/20200923/obama-1577681044.html

Обама опубликовал номер телефона

Бывший президент США Барак Обама опубликовал в твиттере номер телефона и попросил американцев присылать на него СМС с планами на предстоящие президентские... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T20:35

2020-09-23T20:35

2020-09-23T20:47

дональд трамп

барак обама

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40746/15/407461535_0:13:2708:1536_1400x0_80_0_0_e38f44aad5fec92e1b43cd6ce546466d.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Бывший президент США <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барак Обама</a> опубликовал в <a href="https://twitter.com/BarackObama/status/1308769164190941187" target="_blank" rel="nofollow noopener">твиттере</a> номер телефона и попросил американцев присылать на него СМС с планами на предстоящие президентские выборы."Попробуем что-то новенькое. Если вы находитесь в Соединенных Штатах, отправьте мне текстовое сообщение по телефону 773-365-9687", — говорится в посте.Политик попросил американцев рассказать, как у них дела, о чем они думают и "как планируют голосовать в этом году".Обама отметил, что он "будет на связи" время от времени, и пообещал поделиться своими мыслями о предстоящем голосовании.Президентские выборы в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> запланированы на 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.

https://ria.ru/20200922/krym-1577608130.html

Кузьма Кузьмич Теперь любой гражданин России может ему позвонить и наконец, узнать у него лично. Зачем он столько лет безобразничал в наших подъездах и лифтах)) 15

7

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, барак обама, джо байден, сша, в мире