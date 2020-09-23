Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/obama-1577681044.html
Обама опубликовал номер телефона
Бывший президент США Барак Обама опубликовал в твиттере номер телефона и попросил американцев присылать на него СМС с планами на предстоящие президентские... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T20:35
2020-09-23T20:47
дональд трамп
барак обама
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40746/15/407461535_0:13:2708:1536_1400x0_80_0_0_e38f44aad5fec92e1b43cd6ce546466d.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Бывший президент США <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барак Обама</a> опубликовал в <a href="https://twitter.com/BarackObama/status/1308769164190941187" target="_blank" rel="nofollow noopener">твиттере</a> номер телефона и попросил американцев присылать на него СМС с планами на предстоящие президентские выборы."Попробуем что-то новенькое. Если вы находитесь в Соединенных Штатах, отправьте мне текстовое сообщение по телефону 773-365-9687", — говорится в посте.Политик попросил американцев рассказать, как у них дела, о чем они думают и "как планируют голосовать в этом году".Обама отметил, что он "будет на связи" время от времени, и пообещал поделиться своими мыслями о предстоящем голосовании.Президентские выборы в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> запланированы на 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.
https://ria.ru/20200922/krym-1577608130.html
Теперь любой гражданин России может ему позвонить и наконец, узнать у него лично. Зачем он столько лет безобразничал в наших подъездах и лифтах))
15
7
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40746/15/407461535_144:0:2708:1923_1400x0_80_0_0_2e9dad11cb2f56dbc994ae198171525e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, барак обама, джо байден, сша, в мире

Обама опубликовал номер телефона

20:35 23.09.2020 (обновлено: 20:47 23.09.2020)
2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Барак Обама
Президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама опубликовал в твиттере номер телефона и попросил американцев присылать на него СМС с планами на предстоящие президентские выборы.
"Попробуем что-то новенькое. Если вы находитесь в Соединенных Штатах, отправьте мне текстовое сообщение по телефону 773-365-9687", — говорится в посте.
Политик попросил американцев рассказать, как у них дела, о чем они думают и "как планируют голосовать в этом году".
Обама отметил, что он "будет на связи" время от времени, и пообещал поделиться своими мыслями о предстоящем голосовании.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Действующий глава государства Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 16:02
На Украине обвинили Обаму в "сдаче" Крыма
159622322
Обсудить7
Дональд ТрампБарак ОбамаДжо БайденСШАВ мире
Популярные комментарии
Теперь любой гражданин России может ему позвонить и наконец, узнать у него лично. Зачем он столько лет безобразничал в наших подъездах и лифтах))
23 сентября, 20:42
Кузьма КузьмичКузьма Кузьмич
4100100
Рекомендуем
Ферма в Польше
Россиянина более 20 лет держали в рабстве на ферме в Польше
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса
Автомобиль на подъемнике
Названы признаки "убитого" автомобиля
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
В речи Путина на Генассамблее ООН нашли "скрытое послание"
Пассажиры в международном аэропорту Казань
В России изменились правила для приезжающих из-за рубежа
ДТП на Остоженке
Сбивший пешеходов на Остоженке рэпер был под наркотиками
Здание министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели новые санкции против России
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли
Путин рассказал об "эффекте эскимо" у боевого блока "Авангард"
Джо Байден и его сын Хантер Байден
Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с Батуриной
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
"Новичок" уже не тот: французов удивило выздоровление Навального
Избирательные бюллетени в урне для голосования
На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон заявил об особом статусе русского языка в Молдавии
Акция протеста Марш справедливости в Минске
Госдеп опубликовал предупреждение по Белоруссии
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Приморье бездомный загорелся на теплотрассе
02:31Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
02:28Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок
02:23Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
01:54Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
01:46Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
01:38Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
01:33Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
01:23В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко
00:33Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
00:16Россияне оценили профессию блогера
00:03На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
23:19Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
23:19На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
23:03Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
23:03В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
22:58В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
22:56Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
Лента новостейМолния