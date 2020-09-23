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https://ria.ru/20200923/nasmork-1577643700.html
Малышева развеяла популярные мифы о насморке
Телеведущая Елена Малышева и руководитель Клиники уха, горла и носа Игорь Бранован развеяли распространенные мифы о насморке и его лечении. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:02
2020-09-23T12:56
елена малышева
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Телеведущая <a href="http://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Малышева</a> и руководитель Клиники уха, горла и носа Игорь Бранован развеяли распространенные мифы о насморке и его лечении.Малышева опровергла расхожее мнение о том, что насморк — обязательно признак простуды, а потеря обоняния однозначно говорит о заражении коронавирусом. Она отметила, что заложенность носа может возникать в том числе из-за аллергии или других воспалительных процессов. Потеря обоняния, в свою очередь, — симптом множества других заболеваний.Ведущая также не рекомендовала при насморке прогревать нос, поскольку высокая температура может усилить распространение инфекции в районе пазух.Бранован раскритиковал народный метод устранения заложенности носа с помощью чеснока. Специалист объяснил, что растение является раздражителем и может навредить слизистой оболочке.Ведущие предостерегли от длительного использования сосудосуживающих капель, напомнив о том, что такие препараты вызывают сильное привыкание. Малышева подчеркнула, что этот метод лечения насморка исключен из всех международных стандартов, и рекомендовала болеющим чаще промывать нос.
https://ria.ru/20200915/aloe-1577292597.html
https://ria.ru/20191224/1562796862.html
Что наше общество сделало, что заслужила этого «доктора»... это не популяризация, а дискредитация науки... печально
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
елена малышева, здоровье - общество, общество

Малышева развеяла популярные мифы о насморке

12:02 23.09.2020 (обновлено: 12:56 23.09.2020)
1850
© Depositphotos / stokketeГрипп
Грипп - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Depositphotos / stokkete
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева и руководитель Клиники уха, горла и носа Игорь Бранован развеяли распространенные мифы о насморке и его лечении.
Малышева опровергла расхожее мнение о том, что насморк — обязательно признак простуды, а потеря обоняния однозначно говорит о заражении коронавирусом. Она отметила, что заложенность носа может возникать в том числе из-за аллергии или других воспалительных процессов. Потеря обоняния, в свою очередь, — симптом множества других заболеваний.
Алоэ вера - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
Ведущая также не рекомендовала при насморке прогревать нос, поскольку высокая температура может усилить распространение инфекции в районе пазух.

"Кроме вреда, причем чудовищного, вы ничего себе не принесете", — сказала она в эфире Первого канала.

Бранован раскритиковал народный метод устранения заложенности носа с помощью чеснока. Специалист объяснил, что растение является раздражителем и может навредить слизистой оболочке.
Ведущие предостерегли от длительного использования сосудосуживающих капель, напомнив о том, что такие препараты вызывают сильное привыкание. Малышева подчеркнула, что этот метод лечения насморка исключен из всех международных стандартов, и рекомендовала болеющим чаще промывать нос.
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15320027
Обсудить4
Елена МалышеваЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Что наше общество сделало, что заслужила этого «доктора»... это не популяризация, а дискредитация науки... печально
23 сентября, 12:28
mmorpheus.storer
800002
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