https://ria.ru/20200923/nasmork-1577643700.html

Малышева развеяла популярные мифы о насморке

Телеведущая Елена Малышева и руководитель Клиники уха, горла и носа Игорь Бранован развеяли распространенные мифы о насморке и его лечении. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:02

2020-09-23T12:02

2020-09-23T12:56

елена малышева

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Телеведущая <a href="http://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Малышева</a> и руководитель Клиники уха, горла и носа Игорь Бранован развеяли распространенные мифы о насморке и его лечении.Малышева опровергла расхожее мнение о том, что насморк — обязательно признак простуды, а потеря обоняния однозначно говорит о заражении коронавирусом. Она отметила, что заложенность носа может возникать в том числе из-за аллергии или других воспалительных процессов. Потеря обоняния, в свою очередь, — симптом множества других заболеваний.Ведущая также не рекомендовала при насморке прогревать нос, поскольку высокая температура может усилить распространение инфекции в районе пазух.Бранован раскритиковал народный метод устранения заложенности носа с помощью чеснока. Специалист объяснил, что растение является раздражителем и может навредить слизистой оболочке.Ведущие предостерегли от длительного использования сосудосуживающих капель, напомнив о том, что такие препараты вызывают сильное привыкание. Малышева подчеркнула, что этот метод лечения насморка исключен из всех международных стандартов, и рекомендовала болеющим чаще промывать нос.

https://ria.ru/20200915/aloe-1577292597.html

https://ria.ru/20191224/1562796862.html

morpheus.storer Что наше общество сделало, что заслужила этого «доктора»... это не популяризация, а дискредитация науки... печально 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена малышева, здоровье - общество, общество