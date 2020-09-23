https://ria.ru/20200923/naryad-1577673649.html
Популярная 49-летняя телеведущая шокировала Сеть откровенным нарядом
Британская телеведущая Аманда Холден опубликовала в Instagram новый снимок, который привел в восторг ее подписчиков. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T18:03
2020-09-23T18:03
2020-09-23T18:03
шоу-бизнес
великобритания
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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Британская телеведущая Аманда Холден опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CFeQHPyliDO/" target="_blank">Instagram</a> новый снимок, который привел в восторг ее подписчиков.На фотографии 49-летняя знаменитость позирует в черном платье, сидя на стуле. Холден демонстрирует стройные загорелые ноги через глубокий вырез на юбке и улыбается в камеру. Свой образ телеведущая дополнила распущенными волосами и легким макияжем. Поклонники бурно отреагировали на снимок журналистки и засыпали ее комплиментами. Они отметили, что женщина выглядит невероятно молодо и имеет прекрасную фигуру. "Эти прелестные ноги кажутся бесконечными", — написала theholdenites."Вы всегда выглядите потрясающе", — прокомментировал roycronin8."С возрастом Вы становитесь только лучше. Идеальная женщина", — восхитился mackiegareth."Такая элегантная и сексуальная", — выразил мнение georgelondon.Ранее Холден смутила подписчиков <a href="https://ria.ru/20190531/1555160982.html" target="_blank">откровенным платьем</a>. Они отметили, что телеведущая привлекает к себе внимание и носит слишком провокационные наряды.
https://ria.ru/20200907/glyukoza-1576853883.html
великобритания
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, великобритания
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Британская телеведущая Аманда Холден опубликовала в Instagram
новый снимок, который привел в восторг ее подписчиков.
На фотографии 49-летняя знаменитость позирует в черном платье, сидя на стуле. Холден демонстрирует стройные загорелые ноги через глубокий вырез на юбке и улыбается в камеру. Свой образ телеведущая дополнила распущенными волосами и легким макияжем.
Поклонники бурно отреагировали на снимок журналистки и засыпали ее комплиментами. Они отметили, что женщина выглядит невероятно молодо и имеет прекрасную фигуру.
"Эти прелестные ноги кажутся бесконечными", — написала theholdenites.
"Вы всегда выглядите потрясающе", — прокомментировал roycronin8.
"С возрастом Вы становитесь только лучше. Идеальная женщина", — восхитился mackiegareth.
"Такая элегантная и сексуальная", — выразил мнение georgelondon.
Ранее Холден смутила подписчиков откровенным платьем
. Они отметили, что телеведущая привлекает к себе внимание и носит слишком провокационные наряды.