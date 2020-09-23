https://ria.ru/20200923/naryad-1577673649.html

Популярная 49-летняя телеведущая шокировала Сеть откровенным нарядом

Британская телеведущая Аманда Холден опубликовала в Instagram новый снимок, который привел в восторг ее подписчиков. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T18:03

2020-09-23T18:03

2020-09-23T18:03

шоу-бизнес

великобритания

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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Британская телеведущая Аманда Холден опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CFeQHPyliDO/" target="_blank">Instagram</a> новый снимок, который привел в восторг ее подписчиков.На фотографии 49-летняя знаменитость позирует в черном платье, сидя на стуле. Холден демонстрирует стройные загорелые ноги через глубокий вырез на юбке и улыбается в камеру. Свой образ телеведущая дополнила распущенными волосами и легким макияжем. Поклонники бурно отреагировали на снимок журналистки и засыпали ее комплиментами. Они отметили, что женщина выглядит невероятно молодо и имеет прекрасную фигуру. "Эти прелестные ноги кажутся бесконечными", — написала theholdenites."Вы всегда выглядите потрясающе", — прокомментировал roycronin8."С возрастом Вы становитесь только лучше. Идеальная женщина", — восхитился mackiegareth."Такая элегантная и сексуальная", — выразил мнение georgelondon.Ранее Холден смутила подписчиков <a href="https://ria.ru/20190531/1555160982.html" target="_blank">откровенным платьем</a>. Они отметили, что телеведущая привлекает к себе внимание и носит слишком провокационные наряды.

https://ria.ru/20200907/glyukoza-1576853883.html

великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, великобритания