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Популярная 49-летняя телеведущая шокировала Сеть откровенным нарядом
Британская телеведущая Аманда Холден опубликовала в Instagram новый снимок, который привел в восторг ее подписчиков. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T18:03
2020-09-23T18:03
шоу-бизнес
великобритания
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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Британская телеведущая Аманда Холден опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CFeQHPyliDO/" target="_blank">Instagram</a> новый снимок, который привел в восторг ее подписчиков.На фотографии 49-летняя знаменитость позирует в черном платье, сидя на стуле. Холден демонстрирует стройные загорелые ноги через глубокий вырез на юбке и улыбается в камеру. Свой образ телеведущая дополнила распущенными волосами и легким макияжем. Поклонники бурно отреагировали на снимок журналистки и засыпали ее комплиментами. Они отметили, что женщина выглядит невероятно молодо и имеет прекрасную фигуру. "Эти прелестные ноги кажутся бесконечными", — написала theholdenites."Вы всегда выглядите потрясающе", — прокомментировал roycronin8."С возрастом Вы становитесь только лучше. Идеальная женщина", — восхитился mackiegareth."Такая элегантная и сексуальная", — выразил мнение georgelondon.Ранее Холден смутила подписчиков <a href="https://ria.ru/20190531/1555160982.html" target="_blank">откровенным платьем</a>. Они отметили, что телеведущая привлекает к себе внимание и носит слишком провокационные наряды.
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великобритания
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шоу-бизнес, великобритания

Популярная 49-летняя телеведущая шокировала Сеть откровенным нарядом

18:03 23.09.2020
9973
© AP Photo / Invision/ Joel RyanБританская телеведущая Аманда Холден
Британская телеведущая Аманда Холден - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Британская телеведущая Аманда Холден опубликовала в Instagram новый снимок, который привел в восторг ее подписчиков.
На фотографии 49-летняя знаменитость позирует в черном платье, сидя на стуле. Холден демонстрирует стройные загорелые ноги через глубокий вырез на юбке и улыбается в камеру. Свой образ телеведущая дополнила распущенными волосами и легким макияжем.
Поклонники бурно отреагировали на снимок журналистки и засыпали ее комплиментами. Они отметили, что женщина выглядит невероятно молодо и имеет прекрасную фигуру.
"Эти прелестные ноги кажутся бесконечными", — написала theholdenites.
"Вы всегда выглядите потрясающе", — прокомментировал roycronin8.
"С возрастом Вы становитесь только лучше. Идеальная женщина", — восхитился mackiegareth.
"Такая элегантная и сексуальная", — выразил мнение georgelondon.
Ранее Холден смутила подписчиков откровенным платьем. Они отметили, что телеведущая привлекает к себе внимание и носит слишком провокационные наряды.
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 05:44
Глюкозу раскритиковали в Сети за фото в откровенном платье
410002
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Шоу-бизнесВеликобритания
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