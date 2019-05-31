Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Зрители британского шоу талантов Britain's Got Talent раскритиковали одну из членов жюри Аманду Холден за слишком откровенный наряд.
В полуфинале проекта телеведущая появилась в украшенном цветами платье с глубоким вырезом и открытыми плечами. Пользователи социальных сетей сочли такой выбор наряда неподобающим для программы, которую смотрят в том числе и дети.
LET'S DO THIS! 🎉🙌The penultimate #BGT semi-final starting now! @BGT pic.twitter.com/iYN16M95WV— ITV (@ITV) 30 мая 2019 г.
"Очередное неуместное платье. Слишком откровенное для семейного шоу", — написал HayleyDarby72.
"Вам следует прикрыть свое декольте. <…> Так вы выглядите дешево. Это создает у молодой аудитории неправильное впечатление", — высказался Wolf_1969.
"Она старается доказать, что в свои сорок все еще привлекательна. Как и большинство людей, она боится постареть", — считает dazzas1234.
"Аманда, твоя грудь тоже проходит в полуфинал?" — пошутил mrjoesmoke.
"Простая одежда больше вам подходит, Аманда. Необязательно быть такой разодетой", — говорится в комментарии BrianD06712134.
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