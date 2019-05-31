Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Зрители британского шоу талантов Britain's Got Talent раскритиковали одну из членов жюри Аманду Холден за слишком откровенный наряд.

В полуфинале проекта телеведущая появилась в украшенном цветами платье с глубоким вырезом и открытыми плечами. Пользователи социальных сетей сочли такой выбор наряда неподобающим для программы, которую смотрят в том числе и дети.