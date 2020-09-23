https://ria.ru/20200923/nalog-1577652877.html

Уплата повышенной ставки НДФЛ будет необременительной, заявил Мишустин

Уплата повышенной ставки НДФЛ с доходов свыше 5 миллионов рублей в год будет максимально необременительной для плательщиков, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:30

2020-09-23T13:30

2020-09-23T13:30

россия

михаил мишустин

госдума рф

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Уплата повышенной ставки НДФЛ с доходов свыше 5 миллионов рублей в год будет максимально необременительной для плательщиков, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Он отмечал, что средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями. Правительство уже внесло в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> соответствующий законопроект, как ожидает, его первое чтение будет 20 октября."Нам удалось предусмотреть максимально необременительный для людей механизм: не надо будет бегать и собирать справки, если они получают доходы не из одного источника. Всю эту работу проведет налоговая служба, и по итогам года направит им уведомление о необходимости уплаты такого налога", - сказал Мишустин на заседании правительства.Он отметил, что не все средства от повышения НДФЛ для богатых поступят в 2021 году, но деньги на лечение детей с редкими заболеваниями зарезервированы в проекте бюджета.

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/ndfl-1577378269.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, госдума рф, владимир путин, экономика