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Уплата повышенной ставки НДФЛ будет необременительной, заявил Мишустин
Уплата повышенной ставки НДФЛ с доходов свыше 5 миллионов рублей в год будет максимально необременительной для плательщиков, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:30
2020-09-23T13:30
россия
михаил мишустин
госдума рф
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Уплата повышенной ставки НДФЛ с доходов свыше 5 миллионов рублей в год будет максимально необременительной для плательщиков, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Он отмечал, что средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями. Правительство уже внесло в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> соответствующий законопроект, как ожидает, его первое чтение будет 20 октября."Нам удалось предусмотреть максимально необременительный для людей механизм: не надо будет бегать и собирать справки, если они получают доходы не из одного источника. Всю эту работу проведет налоговая служба, и по итогам года направит им уведомление о необходимости уплаты такого налога", - сказал Мишустин на заседании правительства.Он отметил, что не все средства от повышения НДФЛ для богатых поступят в 2021 году, но деньги на лечение детей с редкими заболеваниями зарезервированы в проекте бюджета.
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/ndfl-1577378269.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, владимир путин, экономика

Уплата повышенной ставки НДФЛ будет необременительной, заявил Мишустин

13:30 23.09.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил с десятилетним юбилеем коллектив РАНХиГС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил с десятилетним юбилеем коллектив РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уплата повышенной ставки НДФЛ с доходов свыше 5 миллионов рублей в год будет максимально необременительной для плательщиков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Он отмечал, что средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями. Правительство уже внесло в Госдуму соответствующий законопроект, как ожидает, его первое чтение будет 20 октября.
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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"Нам удалось предусмотреть максимально необременительный для людей механизм: не надо будет бегать и собирать справки, если они получают доходы не из одного источника. Всю эту работу проведет налоговая служба, и по итогам года направит им уведомление о необходимости уплаты такого налога", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он отметил, что не все средства от повышения НДФЛ для богатых поступят в 2021 году, но деньги на лечение детей с редкими заболеваниями зарезервированы в проекте бюджета.
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РоссияМихаил МишустинГосдума РФВладимир ПутинЭкономика
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