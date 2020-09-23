https://ria.ru/20200923/mumii-1577645556.html

Ученые выяснили, как в гробницы Египта попали миллионы мумий птиц

Древние египтяне отлавливали диких ибисов в огромном количестве и приносили их в жертву богам. К такому выводу пришли французские ученые, которые провели... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:27

2020-09-23T12:27

2020-09-23T23:31

риа наука

археология

биология

древний египет

открытия - риа наука

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Древние египтяне отлавливали диких ибисов в огромном количестве и приносили их в жертву богам. К такому выводу пришли французские ученые, которые провели изотопные исследования мумий птиц из древнеегипетских захоронений. Результаты <a href="https://www.nature.com/articles/s41598-020-72326-7" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Scientific Reports.В некрополях долины Нила археологи находят миллионы мумий птиц, главным образом ибисов. Считается, что птиц приносили в жертву богам с головами ибиса — Гору, Ра и Тоту. Однако до сих пор не было известно, были ли эти птицы дикими, добытыми на охоте, или их разводили специально, как кошек — других жертвенных животных, мумии которых также находят в древнеегипетских захоронениях очень часто.Ученые из Национального центра научных исследований <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> (CNRS) провели обширный геохимический анализ мумий из Музея слияний в <a href="http://ria.ru/location_Lyon/" target="_blank" data-auto="true">Лионе</a>. Согласно их результатам, это были дикие птицы.Чтобы определить происхождение птиц, авторы отобрали крошечные образцы перьев, костей и забальзамированных внутренностей от двадцати мумий. Они определили в образцах изотопный состав кислорода, углерода, азота, серы и стронция и сравнили результаты с аналогичными данными для человеческих мумий.Исследователи предполагали, что в случае домашнего разведения изотопный состав будет однородным и близким мумиям людей, независимо от того, давали ли птицам специальный корм или они питались остатками человеческой пищи.Однако изотопный состав тушек показал высокую вариабельность и "экзотические" особенности, из чего ученые сделали вывод, что птицы были дикими и прилетали в долину Нила в периоды сезонной миграции. К тому же сцены охоты изображены на стенах некоторых гробниц, например на фресках гробницы Нахта в Фиванском некрополе. Еще один аргумент в пользу гипотезы отлова диких птиц — тот факт, что в захоронениях находят птиц на всех стадиях развития: взрослых особей, птенцов и яйца, в то время как мумии кошек принадлежат только взрослым животным.Датирование отобранных тканей радиоуглеродным методом позволило определить возраст мумий. Он охватывает значительный период от Древнего царства (третье тысячелетие до нашей эры) до эпохи римского правления в <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египте</a> (I-III века нашей эры).По мнению ученых, все это время египтяне активно охотились на ибисов и других хищных птиц, что привело к резкому сокращению их численности. В настоящее время широко распространенные в период <a href="http://ria.ru/location_Drevnijj_Egipet/" target="_blank" data-auto="true">Древнего Египта</a> ибисы находятся под угрозой исчезновения. Их ограниченные популяции сохранились только в каменистых пустынях <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Morocco/" target="_blank" data-auto="true">Марокко</a>.Помимо птиц и кошек, в древнеегипетских захоронениях археологи находили также мумии других млекопитающих и рептилий.

https://ria.ru/20200722/1574687625.html

https://ria.ru/20191028/1560268265.html

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древний египет

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, биология, древний египет, открытия - риа наука