https://ria.ru/20200923/msp-1577657494.html

Корпорация МСП нарастила поддержку предприятиям в моногородах

Объем поддержки предприятий в моногородах со стороны Корпорации МСП за 8 месяцев этого года составил 25 миллиардов рублей - это на четверть больше, чем в... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:17

2020-09-23T14:17

2020-09-23T18:28

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Объем поддержки предприятий в моногородах со стороны <a href="https://ria.ru/organization_korporatsiya-msp" target="_blank">Корпорации МСП</a> за 8 месяцев этого года составил 25 миллиардов рублей - это на четверть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщила в ходе конференции член правления, заместитель генерального директора корпорации Наталья Ларионова.Всего благодаря разным программам поддержки удалось помочь в сохранении более 6 тысяч рабочих мест в моногородах, отметила Ларионова. Эти программы до сих пор продолжают работать - это рефинансирование кредитов, предоставление отсрочки по платежам. Всего корпорация работает в 321 моногороде.<a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП Банк</a> - дочерний банк Корпорации МСП - реструктуризировал более 4 миллиардов кредитов в моногородах, сообщила Ларионова. Ларионов отметила, что с 13 марта по 1 сентября МСП Банк выдал субъектам малого и среднего предпринимательства из моногородов 100 кредитов на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости на общую сумму 273,16 миллиона рублей, а также 220 кредитов на возобновление деятельности на общую сумму 430,41 миллиона рублей.Она напомнила, что МСП Банк кредитует малые и средние предприятия в моногородах по льготной ставке 7,75% годовых. Речь идет о кредитах на оборотные цели от 1 миллиона до 500 миллионов рублей сроком до 36 месяцев и кредитах на инвестиционные цели от 1 миллиона до 2 миллиардов рублей на срок до 120 месяцев. Кроме того, для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных менее 12 месяцев назад или осуществляющих свою деятельность на территории моногородов, создан специальный кредитный продукт "Моногорода", выдаваемый без залога и поручительства. Он выдается на оборотные и инвестиционные цели в размере до 0,5 миллиона рублей и срок до 36 месяцев, процентная ставка — 7,75% годовых.

https://ria.ru/20200916/podderzhka-1577346501.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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