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В Швейцарии 14 подростков пострадали из-за удара молнии в футбольное поле
Четырнадцать подростков попали в больницы в Швейцарии, пострадав от удара молнии, попавшей в футбольное поле во время игры, сообщает полиция кантона... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T04:26
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швейцария
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Четырнадцать подростков попали в больницы в <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a>, пострадав от удара молнии, попавшей в футбольное поле во время игры, сообщает полиция кантона <a href="http://ria.ru/location_Canton_of_St_Gallen/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Галлен</a>.В результате инцидента в больницы были доставлены 14 подростков из двух команд, всем пострадавшим от 15 до 16 лет. Один из них отправлен в больницу на вертолете.Прокуратура и полиция начали выяснение обстоятельств инцидента.
https://ria.ru/20200918/molniya-1577422137.html
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швейцария, в мире

В Швейцарии 14 подростков пострадали из-за удара молнии в футбольное поле

04:26 23.09.2020 (обновлено: 04:58 23.09.2020)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Четырнадцать подростков попали в больницы в Швейцарии, пострадав от удара молнии, попавшей в футбольное поле во время игры, сообщает полиция кантона Санкт-Галлен.
"По известной на данный момент информации, молния ударила в фонарный столб. Заряд перешел в землю и распространился по полю", - сообщает полиция.
В результате инцидента в больницы были доставлены 14 подростков из двух команд, всем пострадавшим от 15 до 16 лет. Один из них отправлен в больницу на вертолете.
Прокуратура и полиция начали выяснение обстоятельств инцидента.
Молния - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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