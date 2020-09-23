https://ria.ru/20200923/molniya-1577632953.html
В Швейцарии 14 подростков пострадали из-за удара молнии в футбольное поле
Четырнадцать подростков попали в больницы в Швейцарии, пострадав от удара молнии, попавшей в футбольное поле во время игры, сообщает полиция кантона... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T04:26
2020-09-23T04:26
2020-09-23T04:58
швейцария
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Четырнадцать подростков попали в больницы в <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a>, пострадав от удара молнии, попавшей в футбольное поле во время игры, сообщает полиция кантона <a href="http://ria.ru/location_Canton_of_St_Gallen/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Галлен</a>.В результате инцидента в больницы были доставлены 14 подростков из двух команд, всем пострадавшим от 15 до 16 лет. Один из них отправлен в больницу на вертолете.Прокуратура и полиция начали выяснение обстоятельств инцидента.
https://ria.ru/20200918/molniya-1577422137.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, в мире