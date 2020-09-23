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Популярная модель опубликовала откровенный снимок в рубашке на голое тело
Модель бренда Fashion Nova 25-летняя Паулин Танто восхитила Сеть провокационным образом. Снимок она разместила в своем Instagram, на который подписано более 4,5 РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:44
2020-09-23T11:44
шоу-бизнес
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Модель бренда Fashion Nova 25-летняя Паулин Танто восхитила Сеть провокационным образом. Снимок она разместила в своем <a href="https://www.instagram.com/popstantot/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, на который подписано более 4,5 миллиона человек.На фотографии девушка позирует на балконе парижских апартаментов в нижнем белье и в белой рубашке на голое тело. “Проснулась в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>”, — написала она под постом, набравшим более 300 тысяч лайков за сутки. Поклонники высоко оценили снимки Танто и поспешили осыпать ее комплиментами. “Идеальная”, “Божественно прекрасна”, “Вы выглядите просто потрясающе”, “Уникальная девушка”, “Богиня”, “У твоего соседа на другой стороне, должно быть, отличный вид из окна”, - написали они в комментариях.
5
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, париж, в мире

Популярная модель опубликовала откровенный снимок в рубашке на голое тело

11:44 23.09.2020
6673
© Фото : Pauline / InstagramПаулин Танто
Паулин Танто - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Фото : Pauline / Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Модель бренда Fashion Nova 25-летняя Паулин Танто восхитила Сеть провокационным образом. Снимок она разместила в своем Instagram, на который подписано более 4,5 миллиона человек.
На фотографии девушка позирует на балконе парижских апартаментов в нижнем белье и в белой рубашке на голое тело. “Проснулась в Париже”, — написала она под постом, набравшим более 300 тысяч лайков за сутки.
Поклонники высоко оценили снимки Танто и поспешили осыпать ее комплиментами. “Идеальная”, “Божественно прекрасна”, “Вы выглядите просто потрясающе”, “Уникальная девушка”, “Богиня”, “У твоего соседа на другой стороне, должно быть, отличный вид из окна”, - написали они в комментариях.
41630524
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Шоу-бизнесПарижВ мире
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