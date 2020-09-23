https://ria.ru/20200923/model-1577641616.html

Популярная модель опубликовала откровенный снимок в рубашке на голое тело

Модель бренда Fashion Nova 25-летняя Паулин Танто восхитила Сеть провокационным образом. Снимок она разместила в своем Instagram, на который подписано более 4,5 РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T11:44

2020-09-23T11:44

2020-09-23T11:44

шоу-бизнес

париж

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577642019_0:227:1080:835_1400x0_80_0_0_8356dd5cd0119dccbb5ce426d8ef6dd3.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Модель бренда Fashion Nova 25-летняя Паулин Танто восхитила Сеть провокационным образом. Снимок она разместила в своем <a href="https://www.instagram.com/popstantot/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, на который подписано более 4,5 миллиона человек.На фотографии девушка позирует на балконе парижских апартаментов в нижнем белье и в белой рубашке на голое тело. “Проснулась в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>”, — написала она под постом, набравшим более 300 тысяч лайков за сутки. Поклонники высоко оценили снимки Танто и поспешили осыпать ее комплиментами. “Идеальная”, “Божественно прекрасна”, “Вы выглядите просто потрясающе”, “Уникальная девушка”, “Богиня”, “У твоего соседа на другой стороне, должно быть, отличный вид из окна”, - написали они в комментариях.

5

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, париж, в мире