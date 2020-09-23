https://ria.ru/20200923/mks-1577682158.html

Экипаж следующей экспедиции на МКС отлично сдал экзамены перед полетом

Основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля "Союз МС-17", запуск которого на Международную космическую станцию планируется в октябре, сдали последние... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T21:10

2020-09-23T21:10

2020-09-23T21:10

риа наука

кэтлин рубинс

олег новицкий

центр подготовки космонавтов

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

байконур (город)

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля "Союз МС-17", запуск которого на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a> планируется в октябре, сдали последние экзамены в подмосковном Центре подготовки космонавтов (<a href="http://ria.ru/organization_Centr_podgotovki_kosmonavtov/" target="_blank" data-auto="true">ЦПК</a>) на "отлично", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы центра."Основной экипаж в составе космонавтов "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта НАСА <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a> и дублирующий - в составе космонавтов "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Novickijj_2/" target="_blank" data-auto="true">Олега Новицкого</a> и Петра Дуброва и астронавта НАСА Марка Ванде Хая сдали двухдневные экзаменационные комплексные тренировки на "отлично", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что во вторник основной экипаж сдавал экзамен в тренажере российского сегмента МКС, дублирующий - в тренажере пилотируемого корабля "Союз МС", а в среду они поменялись местами.Ожидается, что в четверг межведомственная комиссия в ЦПК рассмотрит итоги экзаменов и допустит экипажи к предстартовой подготовке на космодроме <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a>.Запуск "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 14 октября. Как сообщило <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>, кораблю предстоит установить рекорд по скорости доставки экипажа на МКС - расчетная длительность полета составит 3 часа 5 минут.

https://ria.ru/20200902/kosmos-1576629653.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кэтлин рубинс, олег новицкий, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, байконур (город)