https://ria.ru/20200923/mks-1577638264.html

МКС уклонилась от обломка взорвавшейся ступени японской ракеты

Космическим мусором, от столкновения с которым в среду уклонилась МКС, оказался фрагмент японской ракеты, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T10:30

2020-09-23T10:30

2020-09-23T10:36

риа наука

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

япония

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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Космическим мусором, от столкновения с которым в среду уклонилась <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a>, оказался фрагмент японской ракеты, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.По его словам, ракета в октябре 2018 года запустила шесть спутников, в том числе космический аппарат дистанционного зондирования Земли Ibuki-2.Согласно данным ВВС США, доступным на специализированном сайте space-track.org, при взрыве отработавшей ступени в космосе образовалось более 75 обломков.МКС с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к модулю "Звезда" российского сегмента, уклонилась от столкновения с мусором, который должен был пролететь в 1,39 километра от станции. Для безопасности экипаж на время маневра укрылся в российском сегменте поближе к пилотируемому кораблю "Союз МС-16".

https://ria.ru/20200923/stolknovenie-1577636651.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, япония