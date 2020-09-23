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https://ria.ru/20200923/mks-1577638264.html
МКС уклонилась от обломка взорвавшейся ступени японской ракеты
Космическим мусором, от столкновения с которым в среду уклонилась МКС, оказался фрагмент японской ракеты, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T10:30
2020-09-23T10:36
риа наука
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
япония
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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Космическим мусором, от столкновения с которым в среду уклонилась <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a>, оказался фрагмент японской ракеты, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.По его словам, ракета в октябре 2018 года запустила шесть спутников, в том числе космический аппарат дистанционного зондирования Земли Ibuki-2.Согласно данным ВВС США, доступным на специализированном сайте space-track.org, при взрыве отработавшей ступени в космосе образовалось более 75 обломков.МКС с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к модулю "Звезда" российского сегмента, уклонилась от столкновения с мусором, который должен был пролететь в 1,39 километра от станции. Для безопасности экипаж на время маневра укрылся в российском сегменте поближе к пилотируемому кораблю "Союз МС-16".
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, япония

МКС уклонилась от обломка взорвавшейся ступени японской ракеты

10:30 23.09.2020 (обновлено: 10:36 23.09.2020)
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© NASA / Jessica MeirВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© NASA / Jessica Meir
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Космическим мусором, от столкновения с которым в среду уклонилась МКС, оказался фрагмент японской ракеты, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Незнакомцем был объект с номером 46477 и международным обозначением 2018-084CQ. Это обломок взорвавшейся в феврале 2019 года второй ступени японской ракеты H-2A", — сказал собеседник агентства.
По его словам, ракета в октябре 2018 года запустила шесть спутников, в том числе космический аппарат дистанционного зондирования Земли Ibuki-2.
Согласно данным ВВС США, доступным на специализированном сайте space-track.org, при взрыве отработавшей ступени в космосе образовалось более 75 обломков.
МКС с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к модулю "Звезда" российского сегмента, уклонилась от столкновения с мусором, который должен был пролететь в 1,39 километра от станции. Для безопасности экипаж на время маневра укрылся в российском сегменте поближе к пилотируемому кораблю "Союз МС-16".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
09:45Хочу стать космонавтом
"Роскосмос" рассказал, как спас МКС от столкновения с мусором
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РИА НаукаРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаЯпония
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