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МКС уклонилась от столкновения с неизвестным мусором
Международная космическая станция в среду уклонилась с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс" от столкновения с неизвестным космическим мусором,... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T00:27
2020-09-23T07:24
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международная космическая станция</a> в среду уклонилась с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс" от столкновения с неизвестным космическим мусором, сообщил центр управления полетами в Хьюстоне.Ранее НАСА проинформировало, что МКС с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс" выполнит манер уклонения от мусора. На это время экипаж должен был укрыться в российском пилотируемом корабле "Союз".Сейчас на МКС работают россияне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американец Кристофер Кэссиди.В июле станция провела маневр для уклонения от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты "Протон", запущенной в 1987 году. За все время эксплуатации МКС было выполнено 26 маневров для уклонения станции от космического мусора, при этом последний до этого года состоялся в сентябре 2015-го.
https://ria.ru/20200918/utechka-1577418373.html
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, сша

МКС уклонилась от столкновения с неизвестным мусором

00:27 23.09.2020 (обновлено: 07:24 23.09.2020)
3007
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Фото : NASA/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Международная космическая станция в среду уклонилась с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс" от столкновения с неизвестным космическим мусором, сообщил центр управления полетами в Хьюстоне.
Ранее НАСА проинформировало, что МКС с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс" выполнит манер уклонения от мусора. На это время экипаж должен был укрыться в российском пилотируемом корабле "Союз".
Сейчас на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.
В июле станция провела маневр для уклонения от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты "Протон", запущенной в 1987 году. За все время эксплуатации МКС было выполнено 26 маневров для уклонения станции от космического мусора, при этом последний до этого года состоялся в сентябре 2015-го.
Земля с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 01:35
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6475213
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАСША
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