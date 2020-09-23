https://ria.ru/20200923/mks-1577630754.html

МКС уклонилась от столкновения с неизвестным мусором

Международная космическая станция в среду уклонилась с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс" от столкновения с неизвестным космическим мусором,... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T00:27

2020-09-23T00:27

2020-09-23T07:24

хочу стать космонавтом

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

сша

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международная космическая станция</a> в среду уклонилась с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс" от столкновения с неизвестным космическим мусором, сообщил центр управления полетами в Хьюстоне.Ранее НАСА проинформировало, что МКС с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс" выполнит манер уклонения от мусора. На это время экипаж должен был укрыться в российском пилотируемом корабле "Союз".Сейчас на МКС работают россияне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американец Кристофер Кэссиди.В июле станция провела маневр для уклонения от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты "Протон", запущенной в 1987 году. За все время эксплуатации МКС было выполнено 26 маневров для уклонения станции от космического мусора, при этом последний до этого года состоялся в сентябре 2015-го.

https://ria.ru/20200918/utechka-1577418373.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, сша