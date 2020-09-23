https://ria.ru/20200923/minsk-1577680326.html
В Минске сотрудник ОМОНа распылил газ при потасовке с протестующими
Боец ОМОН распылил перцовый газ у ТЦ "Галерея" в Минске, когда протестующие пытались отбить участника акции, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T20:25
2020-09-23T20:25
2020-09-23T21:04
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
в мире
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<strong>МОСКВА. 23 сен - РИА Новости.</strong> Боец ОМОН распылил перцовый газ у ТЦ "Галерея" в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, когда протестующие пытались отбить участника акции, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Силовики пытались затащить в автозак задержанного, когда протестующие начали его отбивать. Один из омоновцев использовал против участников акции перцовый газ. В результате пожилому мужчине стало плохо, ему оказывают помощь медики. В среду в Минске состоялась инаугурация президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, о которой власти не сообщали заранее. После этого в оппозиционных Telegram-каналах появились призывы выходить протестовать на улицы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/minsk-1577679534.html
Арсений Новиков
Пожелому мужчине надо сидеть дома а не шляться по улицам. Жёстче надо с этой сворой поступать!!!
65
Чипалина Лукин
Пожилому мужчине стало плохо. Витаминов ему дайте. Массаж сделайте. И ещё талоны на бесплатный обед...... Правильно вчера в Думе какой-то депутат сказал о возможности встречи оппозиции и нашей власти. - это уже не оппозиция, это враги Белоруссии, а с врагами Белоруссии нам не о чем разговаривать"..... Тоже мне, борцуны с режимом. Хоть дед, хоть бабка, хоть колобок. На нары - на пару недель , и нормалёк.
42
16
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Силовики распылили перцовый газ
Минск. Силовики распылили перцовый газ, когда протестующие попытались отбить одного из протестующих.
2020-09-23T20:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, в мире