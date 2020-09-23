https://ria.ru/20200923/mesta-1577653128.html

Путин поручил проанализировать ситуацию с местами в детских садах

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и сенаторам проанализировать текущую ситуацию с местами в детских садах для детей до 3 лет. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:33

2020-09-23T13:33

2020-09-23T13:57

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил правительству и сенаторам проанализировать текущую ситуацию с местами в детских садах для детей до 3 лет."Также прошу правительство совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Советом Федерации</a> проанализировать текущую ситуацию с созданием новых мест в дошкольных учреждениях для детей до 3 лет. Понятно, что из-за эпидемии регионы по объективным, должен это признать, причинам не смогли в полном объеме выполнить намеченные планы. Но тем не менее сейчас, до конца текущего года отставание нужно наверстать. И уже в следующем году обеспечить местами в яслях всех детей, чьи семьи в этом нуждаются", - сказал Путин на встрече с сенаторами.По словам президента, которые он адресовал, в том числе, руководителям регионов, "отставание большое". "Нужно графики корректировать", - добавил он.

https://ria.ru/20200628/1573575989.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество