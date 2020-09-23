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Путин поручил проанализировать ситуацию с местами в детских садах
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и сенаторам проанализировать текущую ситуацию с местами в детских садах для детей до 3 лет. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:33
2020-09-23T13:33
2020-09-23T13:57
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил правительству и сенаторам проанализировать текущую ситуацию с местами в детских садах для детей до 3 лет."Также прошу правительство совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Советом Федерации</a> проанализировать текущую ситуацию с созданием новых мест в дошкольных учреждениях для детей до 3 лет. Понятно, что из-за эпидемии регионы по объективным, должен это признать, причинам не смогли в полном объеме выполнить намеченные планы. Но тем не менее сейчас, до конца текущего года отставание нужно наверстать. И уже в следующем году обеспечить местами в яслях всех детей, чьи семьи в этом нуждаются", - сказал Путин на встрече с сенаторами.По словам президента, которые он адресовал, в том числе, руководителям регионов, "отставание большое". "Нужно графики корректировать", - добавил он.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество