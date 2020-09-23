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https://ria.ru/20200923/matvienko-1577660261.html
Матвиенко рассказала о негативной реакции "партнеров" на успехи России
Успехи РФ в разных сферах вызывают негативную реакцию "партнёров", в ход идут "сделанные на коленках" истории для сдерживания её влияния, заявила спикер Совета... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:54
2020-09-23T14:54
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Успехи РФ в разных сферах вызывают негативную реакцию "партнёров", в ход идут "сделанные на коленках" истории для сдерживания её влияния, заявила спикер Совета Федерации <a href="https://ria.ru/person_Valentina_Matvienko" target="_blank">Валентина Матвиенко</a>По её мнению, цели этого очевидны - сдержать экономическое развитие России, растущий политический вес в мире, а также заставить РФ отказаться от независимой внешней политики, "а по сути от суверенитета, подчинить Россию"."Поводы будут придумывать все новые, здесь у нас нет никаких иллюзий, расслабляться нам, конечно, нельзя", - резюмировала спикер.
https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html
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РИА Новости
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валентина матвиенко, совет федерации рф, политика

Матвиенко рассказала о негативной реакции "партнеров" на успехи России

14:54 23.09.2020
920
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Успехи РФ в разных сферах вызывают негативную реакцию "партнёров", в ход идут "сделанные на коленках" истории для сдерживания её влияния, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

"И то, что Россия справила с пандемией лучше других, что мы первыми в мире зарегистрировали вакцину от COVID, что у нас самое современно вооружение, аналогов, которому нет в мире, что несмотря на санкции мы поступательно развиваемся, не дает покоя, не вызывает радости у некоторых наших партнеров. В ход в очередной раз запускаются бездоказательные, сделанные, можно сказать, "топорно", на коленках истории по уже известным лекалам, даже не удосуживаются менять сценарии", - рассказала Матвиенко на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Совета Федерации.

По её мнению, цели этого очевидны - сдержать экономическое развитие России, растущий политический вес в мире, а также заставить РФ отказаться от независимой внешней политики, "а по сути от суверенитета, подчинить Россию".
"Поводы будут придумывать все новые, здесь у нас нет никаких иллюзий, расслабляться нам, конечно, нельзя", - резюмировала спикер.
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФПолитика
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