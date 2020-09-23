Матвиенко рассказала о негативной реакции "партнеров" на успехи России

"И то, что Россия справила с пандемией лучше других, что мы первыми в мире зарегистрировали вакцину от COVID, что у нас самое современно вооружение, аналогов, которому нет в мире, что несмотря на санкции мы поступательно развиваемся, не дает покоя, не вызывает радости у некоторых наших партнеров. В ход в очередной раз запускаются бездоказательные, сделанные, можно сказать, "топорно", на коленках истории по уже известным лекалам, даже не удосуживаются менять сценарии", - рассказала Матвиенко на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Совета Федерации.