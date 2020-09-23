Матвиенко рассказала о негативной реакции "партнеров" на успехи России
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Успехи РФ в разных сферах вызывают негативную реакцию "партнёров", в ход идут "сделанные на коленках" истории для сдерживания её влияния, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
"И то, что Россия справила с пандемией лучше других, что мы первыми в мире зарегистрировали вакцину от COVID, что у нас самое современно вооружение, аналогов, которому нет в мире, что несмотря на санкции мы поступательно развиваемся, не дает покоя, не вызывает радости у некоторых наших партнеров. В ход в очередной раз запускаются бездоказательные, сделанные, можно сказать, "топорно", на коленках истории по уже известным лекалам, даже не удосуживаются менять сценарии", - рассказала Матвиенко на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Совета Федерации.
По её мнению, цели этого очевидны - сдержать экономическое развитие России, растущий политический вес в мире, а также заставить РФ отказаться от независимой внешней политики, "а по сути от суверенитета, подчинить Россию".
"Поводы будут придумывать все новые, здесь у нас нет никаких иллюзий, расслабляться нам, конечно, нельзя", - резюмировала спикер.
10 сентября, 13:26Почему Запад проигрывает в вакцинной гонке: Россию уже разоблачили