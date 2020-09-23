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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200923/maski-1577650917.html
Роспотребнадзор рассказал, какие маски нельзя использовать
Многоразовые маски, сшитые на неизвестном производстве из непроверенных материалов, не должны использоваться как защитные, потому что данных об их эффективности РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:18
2020-09-23T13:18
распространение нового коронавируса
татьяна руженцова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Многоразовые маски, сшитые на неизвестном производстве из непроверенных материалов, не должны использоваться как защитные, потому что данных об их эффективности нет, сказала руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_tatyana-ruzhentsova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Руженцова</a>."К многоразовым маскам у нас вопросов достаточно много . Если маска сшита из того материала, который не изучен, который может пропускать различные частички, в том числе и вирусы, конечно, от такой маски пользы не будет. Когда мы покупаем маску, мы должны внимательно читать свидетельство, сертификат о ее пригодности для использования в медицинских целях. И, конечно, те маски, которые сшиты на неизвестном производстве, не должны использоваться, если мы не знаем точный состав материала, из которого она изготовлена, и не имеем данных по его эффективности", - сказала Руженцова в ходе прямого эфира в Instagram.Кроме того, эксперт, отвечая на вопрос о смысле ношения масок, подчеркнула, что врачи, пренебрегающие медицинскими масками, при общении с пациентами заражаются в 1,8 раза чаще тех, кто их носит."В настоящее время мы получили результаты исследования, проведенного в нашем институте, которое показало, что частота заражения, частота инфицирования при ношении маски снижается достоверно - в 1,8 раза ... использующие маски болеют реже. Необходимо маски носить и тем, кто контактирует с больными, и тем, кто болеет, чтобы препятствовать распространению инфекции., - заключила Руженцова.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
татьяна руженцова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор рассказал, какие маски нельзя использовать

13:18 23.09.2020
45684
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Многоразовые маски, сшитые на неизвестном производстве из непроверенных материалов, не должны использоваться как защитные, потому что данных об их эффективности нет, сказала руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
"К многоразовым маскам у нас вопросов достаточно много . Если маска сшита из того материала, который не изучен, который может пропускать различные частички, в том числе и вирусы, конечно, от такой маски пользы не будет. Когда мы покупаем маску, мы должны внимательно читать свидетельство, сертификат о ее пригодности для использования в медицинских целях. И, конечно, те маски, которые сшиты на неизвестном производстве, не должны использоваться, если мы не знаем точный состав материала, из которого она изготовлена, и не имеем данных по его эффективности", - сказала Руженцова в ходе прямого эфира в Instagram.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
Кроме того, эксперт, отвечая на вопрос о смысле ношения масок, подчеркнула, что врачи, пренебрегающие медицинскими масками, при общении с пациентами заражаются в 1,8 раза чаще тех, кто их носит.
"В настоящее время мы получили результаты исследования, проведенного в нашем институте, которое показало, что частота заражения, частота инфицирования при ношении маски снижается достоверно - в 1,8 раза ... использующие маски болеют реже. Необходимо маски носить и тем, кто контактирует с больными, и тем, кто болеет, чтобы препятствовать распространению инфекции., - заключила Руженцова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
1932431384
Обсудить8
Распространение нового коронавирусаТатьяна РуженцоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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