https://ria.ru/20200923/maski-1577635162.html

Роспотребнадзор оценил эффективность масок в борьбе с инфекциями

Ношение медицинской маски снижает риск заражения респираторными инфекциями в 1,8 раза, ношение перчаток - в 1,3 раза, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T08:56

2020-09-23T08:56

2020-09-23T08:56

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Ношение медицинской маски снижает риск заражения респираторными инфекциями в 1,8 раза, ношение перчаток - в 1,3 раза, сообщается на <a href="https://www.rospotrebnadzor.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора проведен проект "Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период". В рамках проекта проводился анализ эффективности использования СИЗ (медицинская маска, перчатки, обработка рук дезинфицирующими средствами, и их комбинаций) ... Ношение медицинской маски снижало вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, использование перчаток – в 1,3 раза", - говорится в сообщении.Отмечается, что при контакте с больными острыми респираторными инфекциями ношение маски снижало вероятность заражения в 1,8 раза, а использование перчаток - в 2,7 раза.В ведомстве также напомнили, что крайне важно носить маску правильно. Так, маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Кроме того, при снятии нужно стараться не касаться поверхностей маски, а влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую."Не используйте вторично одноразовую маску. Использованную одноразовую маску следует утилизировать, желательно в пакете. При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки", - добавляется в сообщении.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество