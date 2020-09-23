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Эксперт рассказала, с какого возраста можно приучать ребенка к маске
Ребенка можно приучать к правильному ношению медицинской маски с трех лет, родителям с детьми младше этого возраста во время пандемии лучше избегать... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:07
2020-09-23T13:07
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Ребенка можно приучать к правильному ношению медицинской маски с трех лет, родителям с детьми младше этого возраста во время пандемии лучше избегать общественных мест, заявила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Татьяна Руженцова.Она уточнила, что основная рекомендация <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> – это соблюдение правильного ношения маски с 12 лет. Однако, отметила эксперт, некоторые дети могут носить маски и правильно их использовать в более раннем возрасте, уже начиная с семи и даже трех лет."Безусловно, детей надо обучать правилам ношения масок, как только они к этому готовы. На мой взгляд, уже ребенка можно обучать с трех лет. Конечно, это должно быть под контролем взрослых", - заявила Руженцова в прямом эфире в <a href="https://www.instagram.com/p/CFeXmX1J4Zi/" target="_blank">Instagram-аккаунте</a> Роспотребнадзора.Она также напомнила о том, что ребенок без маски не должен находиться в общественных местах, поскольку риск заражения очень высок. Руженцова отметила, что именно дети наиболее часто являются источником инфицирования для групп риска, пожилых людей, которые могут болеть очень тяжело после того, как произошел контакт с ребенком, являющимся бессимптомным носителей вируса.Эксперт добавила, что детей до трех лет, конечно, нежелательно брать с собой в людные места, потому что правильное ношение маски вряд ли будет обеспечено в таком возрасте, а в период первого года жизни это может нарушать дыхание и ухудшать состояние ребенка."Если без маски, то лучше не контактировать с другими людьми. Оставаться по возможности дома, гулять в тех местах, где нет скопления людей", - уточнила Руженцова.
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/kovid-1577082729.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество

Эксперт рассказала, с какого возраста можно приучать ребенка к маске

13:07 23.09.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки в Новосибирске фасуют одноразовые медицинские маски в упаковки
Сотрудница аптеки в Новосибирске фасуют одноразовые медицинские маски в упаковки - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ребенка можно приучать к правильному ношению медицинской маски с трех лет, родителям с детьми младше этого возраста во время пандемии лучше избегать общественных мест, заявила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Она уточнила, что основная рекомендация ВОЗ – это соблюдение правильного ношения маски с 12 лет. Однако, отметила эксперт, некоторые дети могут носить маски и правильно их использовать в более раннем возрасте, уже начиная с семи и даже трех лет.
"Безусловно, детей надо обучать правилам ношения масок, как только они к этому готовы. На мой взгляд, уже ребенка можно обучать с трех лет. Конечно, это должно быть под контролем взрослых", - заявила Руженцова в прямом эфире в Instagram-аккаунте Роспотребнадзора.
Она также напомнила о том, что ребенок без маски не должен находиться в общественных местах, поскольку риск заражения очень высок. Руженцова отметила, что именно дети наиболее часто являются источником инфицирования для групп риска, пожилых людей, которые могут болеть очень тяжело после того, как произошел контакт с ребенком, являющимся бессимптомным носителей вируса.
Девушка в медицинской маске в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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Эксперт добавила, что детей до трех лет, конечно, нежелательно брать с собой в людные места, потому что правильное ношение маски вряд ли будет обеспечено в таком возрасте, а в период первого года жизни это может нарушать дыхание и ухудшать состояние ребенка.
"Если без маски, то лучше не контактировать с другими людьми. Оставаться по возможности дома, гулять в тех местах, где нет скопления людей", - уточнила Руженцова.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗОбщество
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