https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577685280.html

Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Инаугурация Александра Лукашенко не означает его признания легитимным президентом Белоруссии, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T23:19

2020-09-23T23:19

2020-09-23T23:19

протесты в белоруссии

дмитрий кулеба

лидия ермошина

александр лукашенко

белоруссия

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 23 сен – РИА Новости.</strong> Инаугурация <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> не означает его признания легитимным президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a>.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики. Ранее в среду агентство Белта сообщила, что избранный президентом Лукашенко вступил в эту должность, глава ЦИК республики <a href="http://ria.ru/person__158/" target="_blank" data-auto="true">Лидия Ермошина</a> вручила ему удостоверение."Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признания легитимным главой Белорусского государства", - написал он в <a href="https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1308850318738952194" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577659937.html

Mitrich Kolobok Kolobok И пересохнут у шумеров белорусские бензиновые реки с солярочными ручьями...))) 67

Евгений Долмач Ну вот просто уплачемся 34

19

белоруссия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий кулеба, лидия ермошина, александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире