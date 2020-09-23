https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577674604.html

МИД Эстонии не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что инаугурация Александра Лукашенко является нелегитимной. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T18:19

2020-09-23T18:19

2020-09-23T18:19

урмас рейнсалу

александр лукашенко

эстония

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577641931_0:0:3066:1725_1400x0_80_0_0_e8a3e65348ba0d8e929b63d00a5e36c9.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД <a href="https://ria.ru/location_Estonia" target="_blank">Эстонии</a> <a href="https://ria.ru/person_Urmas_Rejjnsalu" target="_blank">Урмас Рейнсалу</a> заявил, что инаугурация <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> является нелегитимной.В <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии.Однако в среду <a href="https://sputnik.by/politics/20200923/1045741689/Lukashenko-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a> неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577659937.html

Комарик Кровопийца Кого волнует мнение шестерок американцев? ахаха 40

maseva61 Еще одни "демократические" невмешатели в дела других стран. 29

9

эстония

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

урмас рейнсалу, александр лукашенко, эстония, белоруссия, в мире