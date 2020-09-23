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https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577674604.html
МИД Эстонии не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что инаугурация Александра Лукашенко является нелегитимной. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T18:19
2020-09-23T18:19
урмас рейнсалу
александр лукашенко
эстония
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД <a href="https://ria.ru/location_Estonia" target="_blank">Эстонии</a> <a href="https://ria.ru/person_Urmas_Rejjnsalu" target="_blank">Урмас Рейнсалу</a> заявил, что инаугурация <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> является нелегитимной.В <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии.Однако в среду <a href="https://sputnik.by/politics/20200923/1045741689/Lukashenko-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a> неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577659937.html
Кого волнует мнение шестерок американцев? ахаха
40
Еще одни "демократические" невмешатели в дела других стран.
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эстония
белоруссия
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урмас рейнсалу, александр лукашенко, эстония, белоруссия, в мире

МИД Эстонии не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

18:19 23.09.2020
1361
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim Guchek
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что инаугурация Александра Лукашенко является нелегитимной.

"Сегодняшняя нелегитимная инаугурация Лукашенко идет вразрез со всеми принципами демократии. Лукашенко явно потерял свой мандат. Мы призываем к свободным и справедливым выборам, чтобы народ Беларуси получил того президента, которого он заслуживает", - написал Рейнсалу в Twitter.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии.
Однако в среду Sputnik Беларусь неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 14:50
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Урмас РейнсалуАлександр ЛукашенкоЭстонияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Кого волнует мнение шестерок американцев? ахаха
23 сентября, 18:20
Комарик КровопийцаКомарик Кровопийца
3600013
Еще одни "демократические" невмешатели в дела других стран.
23 сентября, 18:20
mmaseva61
2600003
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