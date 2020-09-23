https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577674604.html
МИД Эстонии не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что инаугурация Александра Лукашенко является нелегитимной. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T18:19
2020-09-23T18:19
2020-09-23T18:19
урмас рейнсалу
александр лукашенко
эстония
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577641931_0:0:3066:1725_1400x0_80_0_0_e8a3e65348ba0d8e929b63d00a5e36c9.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД <a href="https://ria.ru/location_Estonia" target="_blank">Эстонии</a> <a href="https://ria.ru/person_Urmas_Rejjnsalu" target="_blank">Урмас Рейнсалу</a> заявил, что инаугурация <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> является нелегитимной.В <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии.Однако в среду <a href="https://sputnik.by/politics/20200923/1045741689/Lukashenko-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a> неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577659937.html
Комарик Кровопийца
Кого волнует мнение шестерок американцев? ахаха
40
maseva61
Еще одни "демократические" невмешатели в дела других стран.
29
9
эстония
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577641931_153:0:2884:2048_1400x0_80_0_0_7038bf82315c5cd9d2ba49340cdf1442.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
урмас рейнсалу, александр лукашенко, эстония, белоруссия, в мире