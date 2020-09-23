https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577674110.html

Минюст Белоруссии оценил законность инаугурации Лукашенко

МИНСК, 23 сен - РИА Новости. Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко прошла в соответствии с законом: прямая телетрансляция не является... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T18:09

2020-09-23T18:09

2020-09-23T18:27

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 23 сен - РИА Новости. Инаугурация президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> прошла в соответствии с законом: прямая телетрансляция не является требованием, как и приглашение на церемонию представителей иностранного дипкорпуса, заявили в пресс-службе минюста республики в ответ на запрос РИА Новости.В <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду <a href="https://sputnik.by/politics/20200923/1045741689/Lukashenko-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a> неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.В министерстве заявили о необоснованности оценок о несоблюдении закона в вопросе проведения инаугурации."Статьей 83 Конституции Республики Беларусь установлено, что президент вступает в должность после принесения присяги, которая приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного, Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента. Процедура инаугурации президента Республики Беларусь 23 сентября была проведена в точном соответствии с требованиями Конституции Республики Беларусь. На инаугурации во Дворце Независимости присутствовали депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, судьи Конституционного, Верховного судов, высшие должностные лица, члены Совета Министров Республики Беларусь, другие должностные лица, представители общественности. Процедура проходила в торжественной обстановке. Сроки проведения инаугурации президента Республики Беларусь полностью соответствуют основному закону", - подчеркнули в ведомстве.В минюсте отметили, что законом "О президенте Республики Беларусь" детализирован порядок проведения инаугурации. "Так, статьей 10 закона предусмотрено, что, помимо лиц, прямо указанных в Конституции Республики Беларусь, для участия в церемонии принесения присяги могут - то есть законодателем установлено право, а не обязанность - приглашаться и другие лица, в том числе члены совета министров Республики Беларусь, другие должностные лица, представители политических партий, общественных объединений, религиозных конфессий Республики Беларусь, аккредитованные в Республике Беларусь дипломаты и представители иностранных государств", - сообщили в министерстве."Церемония принесения присяги президентом согласно части пятой статьи 10 закона транслируется по республиканскому телевидению и радио. В эфирах государственных телевизионных каналов, в республиканских средствах массовой информации в течение дня размещалась официальная информация о проводимой церемонии. По имеющимся сведениям, полная версия церемонии инаугурации будет показана Белтелерадиокомпанией 23 сентября в 21.00", - сообщили в минюсте.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577650138.html

https://ria.ru/20200923/inauguratsiya-1577648740.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире