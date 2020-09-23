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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577668463.html
В Польше отказались признать Лукашенко законным президентом Белоруссии
МИД Польши не считает, что Александр Лукашенко законно исполняет обязанности президента Белоруссии, говорится в Twitter польского ведомства. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:02
2020-09-23T17:02
протесты в белоруссии
александр лукашенко
мид польши
белоруссия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Polshi/" target="_blank" data-auto="true">МИД Польши</a> не считает, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> законно исполняет обязанности президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, говорится в <a href="https://twitter.com/polandmfa" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> польского ведомства."Президент, избранный на недемократических выборах, не может считаться законно исполняющим обязанности независимо от того, является ли присяга тайной или официальной", - говорится в сообщении.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
https://ria.ru/20200923/inauguratsiya-1577664779.html
Самое время для Беларуси, разорвать с ляхами дип. отношения. Причем демонстративно.
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Лёлики и Болеки против. Теперь всё пропало. Гипс снимают, клиент уезжает
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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60
александр лукашенко, мид польши, белоруссия, в мире

В Польше отказались признать Лукашенко законным президентом Белоруссии

17:02 23.09.2020
883
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 23 сен - РИА Новости. МИД Польши не считает, что Александр Лукашенко законно исполняет обязанности президента Белоруссии, говорится в Twitter польского ведомства.
"Президент, избранный на недемократических выборах, не может считаться законно исполняющим обязанности независимо от того, является ли присяга тайной или официальной", - говорится в сообщении.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.
Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 16:04
Глава МИД Чехии назвал инаугурацию Лукашенко нелегитимной
223930464
Обсудить11
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМИД ПольшиБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Самое время для Беларуси, разорвать с ляхами дип. отношения. Причем демонстративно.
23 сентября, 17:10
Кузьма КузьмичКузьма Кузьмич
1901000
Лёлики и Болеки против. Теперь всё пропало. Гипс снимают, клиент уезжает
23 сентября, 17:10
Чипалина ЛукинЧипалина Лукин
1920000
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