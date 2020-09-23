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https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577659937.html
Лукашенко не стоит рассчитывать на поздравление от Меркель, заявили в ФРГ
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что не стоит рассчитывать, что канцлер Ангела Меркель поздравит Александра Лукашенко со... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:50
2020-09-23T19:01
штеффен зайберт
александр лукашенко
ангела меркель
германия
белоруссия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости.</strong> Официальный представитель кабмина ФРГ <a href="https://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert" target="_blank">Штеффен Зайберт</a> заявил, что не стоит рассчитывать, что канцлер <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Ангела Меркель</a> поздравит Александра Лукашенко со вступлением в должность президента Белоруссии, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.В Минске в среду прошла церемония инаугурации президента Лукашенко.Он добавил, что "демократической легитимности для такой церемонии нет". "Наше требование, несмотря на то, что сегодня произошло или не произошло, остается тем же. Применение со стороны <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a> и его силовым аппаратом жестокого насилия против мирно протестующих должно быть закончено, должно прекратиться превращение мирных демонстрантов в политических заключенных, с которым отвратительно обращаются за стенами тюрем, иными словами - освобождение всех политических заключенных. В-третьих, нужен национальный диалог. Другого выхода из этого кризиса нет", - добавил Зайберт.На вопрос, поздравит ли Меркель Лукашенко со вступлением в должность, Зайберт заявил: "Не могу это сказать, но я бы на это не рассчитывал, учитывая то, что я только что сказал".Представитель МИД ФРГ Мария Адебар добавила, что посольство ФРГ при этом продолжает работу в Минске, чтобы "активно представлять нашу позицию, четко доносить наше мнение и наши принципы, чтобы поддерживать контакт с гражданским обществом". Отвечая о статусе посольства Белоруссии в Берлине с учетом позиции кабмина ФРГ по Лукашенко, Адебар заявила, что "посольства являются посольствами государства, а не правительства".В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200923/belorussiya-1577619557.html
https://ria.ru/20200918/demokratiya-1577454567.html
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штеффен зайберт, александр лукашенко, ангела меркель, германия, белоруссия, в мире

Лукашенко не стоит рассчитывать на поздравление от Меркель, заявили в ФРГ

14:50 23.09.2020 (обновлено: 19:01 23.09.2020)
19551
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что не стоит рассчитывать, что канцлер Ангела Меркель поздравит Александра Лукашенко со вступлением в должность президента Белоруссии, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
В Минске в среду прошла церемония инаугурации президента Лукашенко.

"Эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия публики, это уже показательно. Вернемся к президентским выборам 9 августа. Они, как мы тогда говорили, никаким образом не соответствовали минимальным требованиям демократических выборов, они не были ни справедливыми, ни свободными, поэтому, как говорила канцлер, мы не можем признать результаты этих выборов. В соответствии с этим Лукашенко также и после сегодняшней церемонии не может претендовать на демократическую легитимность", - заявил Зайберт на брифинге в среду.

Он добавил, что "демократической легитимности для такой церемонии нет". "Наше требование, несмотря на то, что сегодня произошло или не произошло, остается тем же. Применение со стороны Лукашенко и его силовым аппаратом жестокого насилия против мирно протестующих должно быть закончено, должно прекратиться превращение мирных демонстрантов в политических заключенных, с которым отвратительно обращаются за стенами тюрем, иными словами - освобождение всех политических заключенных. В-третьих, нужен национальный диалог. Другого выхода из этого кризиса нет", - добавил Зайберт.
На вопрос, поздравит ли Меркель Лукашенко со вступлением в должность, Зайберт заявил: "Не могу это сказать, но я бы на это не рассчитывал, учитывая то, что я только что сказал".
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Представитель МИД ФРГ Мария Адебар добавила, что посольство ФРГ при этом продолжает работу в Минске, чтобы "активно представлять нашу позицию, четко доносить наше мнение и наши принципы, чтобы поддерживать контакт с гражданским обществом". Отвечая о статусе посольства Белоруссии в Берлине с учетом позиции кабмина ФРГ по Лукашенко, Адебар заявила, что "посольства являются посольствами государства, а не правительства".
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
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Штеффен ЗайбертАлександр ЛукашенкоАнгела МеркельГерманияБелоруссияВ мире
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Немцы бесятся что не могут своих гауляйтеров для Белоруссии назначать как в 1941. Пытались Тихановскую гауляйтером сделать да не вышло.
23 сентября, 14:56
СССергей Смирнов
62210020
Переживёт. А вот Запад похоже начинает опять подскакивать и зубами скрежетать. Провалились они.
23 сентября, 15:01
Арсений НовиковАрсений Новиков
53110018
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