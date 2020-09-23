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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577659364.html
Цепкало призвал дать правовую оценку инаугурации Лукашенко
Экс-кандидат на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало призвал правоохранительные органы дать правовую оценку инаугурации президента Александра Лукашенко. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:43
2020-09-23T14:43
протесты в белоруссии
валерий цепкало
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост главы <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a> призвал правоохранительные органы дать правовую оценку инаугурации президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>."Я обращаюсь к правоохранительным органам Республики Беларусь (с просьбой - ред.) дать правовую оценку того, что сегодня произошло... Я обращаюсь к сотрудникам прокуратуры, КГБ, МВД", - заявил Цепкало в своем обращении, размещенном в его Telegram-канале.По мнению Цепкало, о инаугурации должно было быть объявлено заранее, а сама она - транслироваться в прямом эфире телевидения и радио.Самого Лукашенко Цепкало назвал "человеком, который нарушил все законы, включая статью УК, которая касается незаконного захвата и удержания власти".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200923/inauguratsiya-1577652953.html
Батька вступил в должность Президента. Вот и вся оценка. 😁
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РИА Новости
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валерий цепкало, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Цепкало призвал дать правовую оценку инаугурации Лукашенко

14:43 23.09.2020
1008
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 23 сен - РИА Новости. Экс-кандидат на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало призвал правоохранительные органы дать правовую оценку инаугурации президента Александра Лукашенко.
"Я обращаюсь к правоохранительным органам Республики Беларусь (с просьбой - ред.) дать правовую оценку того, что сегодня произошло... Я обращаюсь к сотрудникам прокуратуры, КГБ, МВД", - заявил Цепкало в своем обращении, размещенном в его Telegram-канале.
По мнению Цепкало, о инаугурации должно было быть объявлено заранее, а сама она - транслироваться в прямом эфире телевидения и радио.
Самого Лукашенко Цепкало назвал "человеком, который нарушил все законы, включая статью УК, которая касается незаконного захвата и удержания власти".
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Вчера, 13:31Протесты в Белоруссии
Автор песни с цитатой Лукашенко рассказал, как прошла инаугурация
162521347
Обсудить2
Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Батька вступил в должность Президента. Вот и вся оценка. 😁
23 сентября, 14:51
astra1300astra1300
1300001
Чёйта вдруг в телеграм-канале? Не прокатит, надо в твиттере!! К-зёл!
23 сентября, 14:47
Василий П.Василий П.
920000
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