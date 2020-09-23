https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577659364.html

Цепкало призвал дать правовую оценку инаугурации Лукашенко

Экс-кандидат на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало призвал правоохранительные органы дать правовую оценку инаугурации президента Александра Лукашенко. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:43

2020-09-23T14:43

2020-09-23T14:43

протесты в белоруссии

валерий цепкало

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577656308_0:0:3270:1840_1400x0_80_0_0_944bca84d6b72d4ff80da51f2efd4e3c.jpg

<strong>МИНСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост главы <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a> призвал правоохранительные органы дать правовую оценку инаугурации президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>."Я обращаюсь к правоохранительным органам Республики Беларусь (с просьбой - ред.) дать правовую оценку того, что сегодня произошло... Я обращаюсь к сотрудникам прокуратуры, КГБ, МВД", - заявил Цепкало в своем обращении, размещенном в его Telegram-канале.По мнению Цепкало, о инаугурации должно было быть объявлено заранее, а сама она - транслироваться в прямом эфире телевидения и радио.Самого Лукашенко Цепкало назвал "человеком, который нарушил все законы, включая статью УК, которая касается незаконного захвата и удержания власти".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200923/inauguratsiya-1577652953.html

astra1300 Батька вступил в должность Президента. Вот и вся оценка. 😁 14

Василий П. Чёйта вдруг в телеграм-канале? Не прокатит, надо в твиттере!! К-зёл! 11

2

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий цепкало, александр лукашенко, белоруссия, в мире