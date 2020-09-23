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https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577658281.html
Литва не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что результат президентских выборов в Белоруссии незаконен и церемония инаугурации Александра Лукашенко этого не... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:26
2020-09-23T14:26
гитанас науседа
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент Литвы <a href="https://ria.ru/person_gitanas-nauseda" target="_blank">Гитанас Науседа</a> заявил, что результат президентских выборов в Белоруссии незаконен и церемония инаугурации <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> этого не изменит.В <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577655526.html
И что, что не признала? А я не признаю легитимным выход Литвы из состава СССР и, как минимум, требую вернуть Вильнюс, Друскенинкай и Клайпеду.
97
Политкарлики соревнуются в рвении угодить своему хозяину.
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белоруссия
литва
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гитанас науседа, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Литва не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

14:26 23.09.2020
4988
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что результат президентских выборов в Белоруссии незаконен и церемония инаугурации Александра Лукашенко этого не изменит.

"Президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Результат выборов незаконен. Никакая церемония - помпезная или тайная - не изменит этого неоспоримого факта и не создаст иллюзии легитимности. Я призываю организовать новые выборы на основе диалога с гражданским обществом и с наблюдателями ОБСЕ", - написал Науседа в Twitter.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.
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Гитанас НауседаАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
И что, что не признала? А я не признаю легитимным выход Литвы из состава СССР и, как минимум, требую вернуть Вильнюс, Друскенинкай и Клайпеду.
23 сентября, 14:31
Владимир Ф. БыченковВладимир Ф. Быченков
62400113
Политкарлики соревнуются в рвении угодить своему хозяину.
23 сентября, 14:30
Sergej KlassenSergej Klassen
5950026
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