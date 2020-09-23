https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577658281.html

Литва не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что результат президентских выборов в Белоруссии незаконен и церемония инаугурации Александра Лукашенко этого не... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:26

2020-09-23T14:26

2020-09-23T14:26

гитанас науседа

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент Литвы <a href="https://ria.ru/person_gitanas-nauseda" target="_blank">Гитанас Науседа</a> заявил, что результат президентских выборов в Белоруссии незаконен и церемония инаугурации <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> этого не изменит.В <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577655526.html

Владимир Ф. Быченков И что, что не признала? А я не признаю легитимным выход Литвы из состава СССР и, как минимум, требую вернуть Вильнюс, Друскенинкай и Клайпеду. 97

Sergej Klassen Политкарлики соревнуются в рвении угодить своему хозяину. 72

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белоруссия

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гитанас науседа, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире