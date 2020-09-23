https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577658281.html
Литва не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что результат президентских выборов в Белоруссии незаконен и церемония инаугурации Александра Лукашенко этого не... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:26
2020-09-23T14:26
2020-09-23T14:26
гитанас науседа
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156096/42/1560964266_0:375:2842:1974_1400x0_80_0_0_762f5bcc1d2339f19795fa5f759bbd13.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент Литвы <a href="https://ria.ru/person_gitanas-nauseda" target="_blank">Гитанас Науседа</a> заявил, что результат президентских выборов в Белоруссии незаконен и церемония инаугурации <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> этого не изменит.В <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577655526.html
Владимир Ф. Быченков
И что, что не признала? А я не признаю легитимным выход Литвы из состава СССР и, как минимум, требую вернуть Вильнюс, Друскенинкай и Клайпеду.
97
Sergej Klassen
Политкарлики соревнуются в рвении угодить своему хозяину.
72
18
белоруссия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156096/42/1560964266_111:0:2842:2048_1400x0_80_0_0_e29e68e3a511b261f77c8f259cd0437c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гитанас науседа, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире