https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577655526.html

Словакия первой из стран ЕС не признала Лукашенко легитимным президентом

Словакия первой из стран ЕС заявила, что не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:57

2020-09-23T13:57

2020-09-23T13:57

мид словакии

александр лукашенко

белоруссия

словакия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_0:50:2560:1490_1400x0_80_0_0_2741ce0cf071d4a19e7fdd5f719f456a.jpg

<strong>ПРАГА, 23 сен – РИА Новости.</strong> Словакия первой из стран ЕС заявила, что не признает легитимность президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>.Как написал в <a href="https://twitter.com/IvanKorcok/status/1308704843045974016" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> глава МИД <a href="https://ria.ru/location_Slovakia" target="_blank">Словакии</a> Иван Корчок, Лукашенко не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200923/belorussiya-1577619557.html

ralf4002 От лимитрофов иного и не ожидали. Удивляет непоследовательность заявления: если "Словакия поддерживает граждан Беларуси", почему она не признает легитимным избранного ими президента? 71

Юрий Ф Потому что Лукашенко даже в лучшие свои времена и то не набрал бы 80%... Теперь кликуха у него - батька 80%... )) 54

13

белоруссия

словакия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид словакии, александр лукашенко, белоруссия, словакия, в мире