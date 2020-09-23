https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577655526.html
Словакия первой из стран ЕС не признала Лукашенко легитимным президентом
Словакия первой из стран ЕС заявила, что не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:57
2020-09-23T13:57
2020-09-23T13:57
мид словакии
александр лукашенко
белоруссия
словакия
в мире
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<strong>ПРАГА, 23 сен – РИА Новости.</strong> Словакия первой из стран ЕС заявила, что не признает легитимность президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>.Как написал в <a href="https://twitter.com/IvanKorcok/status/1308704843045974016" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> глава МИД <a href="https://ria.ru/location_Slovakia" target="_blank">Словакии</a> Иван Корчок, Лукашенко не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200923/belorussiya-1577619557.html
ralf4002
От лимитрофов иного и не ожидали. Удивляет непоследовательность заявления: если "Словакия поддерживает граждан Беларуси", почему она не признает легитимным избранного ими президента?
71
Юрий Ф
Потому что Лукашенко даже в лучшие свои времена и то не набрал бы 80%... Теперь кликуха у него - батька 80%... ))
54
13
белоруссия
словакия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид словакии, александр лукашенко, белоруссия, словакия, в мире
ПРАГА, 23 сен – РИА Новости.
Словакия первой из стран ЕС заявила, что не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко
.
Как написал в Twitter
глава МИД Словакии
Иван Корчок, Лукашенко не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной.
"Александр Лукашенко, инаугурация которого (в качестве президента Белоруссии) состоялась сегодня, не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной. Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси", - написал Корчок.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.
Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
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