Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577655526.html
Словакия первой из стран ЕС не признала Лукашенко легитимным президентом
Словакия первой из стран ЕС заявила, что не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:57
2020-09-23T13:57
мид словакии
александр лукашенко
белоруссия
словакия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_0:50:2560:1490_1400x0_80_0_0_2741ce0cf071d4a19e7fdd5f719f456a.jpg
<strong>ПРАГА, 23 сен – РИА Новости.</strong> Словакия первой из стран ЕС заявила, что не признает легитимность президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>.Как написал в <a href="https://twitter.com/IvanKorcok/status/1308704843045974016" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> глава МИД <a href="https://ria.ru/location_Slovakia" target="_blank">Словакии</a> Иван Корчок, Лукашенко не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200923/belorussiya-1577619557.html
От лимитрофов иного и не ожидали. Удивляет непоследовательность заявления: если "Словакия поддерживает граждан Беларуси", почему она не признает легитимным избранного ими президента?
71
Потому что Лукашенко даже в лучшие свои времена и то не набрал бы 80%... Теперь кликуха у него - батька 80%... ))
54
13
белоруссия
словакия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_145:0:2417:1704_1400x0_80_0_0_be1d46c244d76643772fd912804f8fc8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мид словакии, александр лукашенко, белоруссия, словакия, в мире

Словакия первой из стран ЕС не признала Лукашенко легитимным президентом

13:57 23.09.2020
2896
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПРАГА, 23 сен – РИА Новости. Словакия первой из стран ЕС заявила, что не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Как написал в Twitter глава МИД Словакии Иван Корчок, Лукашенко не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной.

"Александр Лукашенко, инаугурация которого (в качестве президента Белоруссии) состоялась сегодня, не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной. Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси", - написал Корчок.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.
Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
"Не признаем Лукашенко". Почему ЕС не ввел новые санкции против Минска
433331893
Обсудить13
МИД СловакииАлександр ЛукашенкоБелоруссияСловакияВ мире
Популярные комментарии
От лимитрофов иного и не ожидали. Удивляет непоследовательность заявления: если "Словакия поддерживает граждан Беларуси", почему она не признает легитимным избранного ими президента?
23 сентября, 14:01
rralf4002
33201116
Потому что Лукашенко даже в лучшие свои времена и то не набрал бы 80%... Теперь кликуха у него - батька 80%... ))
23 сентября, 14:49
Юрий ФЮрий Ф
27604314
Рекомендуем
Президент Литвы Гитанас Науседа
Литва не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
В МИД Латвии прокомментировали инаугурацию Лукашенко
Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей Переров
Белоруссия запретила ввоз товаров из Польши, сообщили СМИ
Малый противолодочный корабль Казанец в акватории реки Невы
Балтфлот назвал причины столкновения рефрижератора с российским фрегатом
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Путин призвал не отмахиваться от требований Минфина
Давид Жвания
Экс-депутат Рады Жвания написал явку с повинной о совершении преступлений
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
У бюджета нет критической зависимости от нефтяных котировок, заявил Путин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Цепкало призвал дать правовую оценку инаугурации Лукашенко
Производство лекарства от коронавируса Арепливир на заводе фармацевтической компании БИОХИМИК
Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил высокую стоимость препарата
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Путин оценил работу правительства по формированию бюджета
Светлана Тихановская
Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко "уходом на пенсию"
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
На Украине во время учений не сработал ракетный комплекс Javelin
Дворец Независимости в Минске
Автор песни с цитатой Лукашенко рассказал, как прошла инаугурация
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Лукашенко прокомментировал полет Ту-160 вдоль границ Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
Путин оценил ситуацию с безработицей в стране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Приморье бездомный загорелся на теплотрассе
02:31Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
02:28Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок
02:23Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
01:54Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
01:46Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
01:38Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
01:33Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
01:23В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко
00:33Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
00:16Россияне оценили профессию блогера
00:03На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
23:19Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
23:19На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
23:03Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
23:03В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
22:58В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
22:56Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
Лента новостейМолния