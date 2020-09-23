https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577649539.html

Лукашенко прокомментировал полет Ту-160 вдоль границ Белоруссии

Полет российских бомбардировщиков Ту-160 вдоль белорусских границ показал всем, что западные рубежи страны надежно защищены, в ходе совместных с РФ учений... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:05

2020-09-23T13:05

2020-09-23T13:18

ту-22

ту-160м

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Полет российских бомбардировщиков <a href="http://ria.ru/product_tu-160m/" target="_blank" data-auto="true">Ту-160</a> вдоль белорусских границ показал всем, что западные рубежи страны надежно защищены, в ходе совместных с РФ учений задействовано беспрецедентное число новейших вооружений, заявил президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>.Шесть бомбардировщиков <a href="http://ria.ru/product_Tu-22/" target="_blank" data-auto="true">Ту-22</a> пролетели над Белоруссией в рамках учений "Славянское братство" и выполнили бомбометание, все цели были поражены, сообщило ранее Минобороны России."Сегодня проходят беспрецедентные в истории нашей независимости и нашей страны учения. На территории Беларуси и на территории России. Еще никогда не было столько новейшего оружия задействовано в этих учениях", - заявил Лукашенко."И даже ракетоносцы Ту-160, которые наметили дорогу вдоль наших западных границ, чтобы продемонстрировать всем, что эти границы надежно защищены", - добавил он.Как сообщает агентство, Второй этап двусторонних учений "Славянское братство-2020" стартовал в Белоруссии во вторник. Учения спланированы как оперативно-тактические, их целями являются, в частности, демонстрация готовности отразить агрессию против Союзного государства и обеспечить территориальную целостность Белоруссии. На первом этапе учений военные отработали на Брестском полигоне учебно-боевые задачи по контртеррористической тематике.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577647080.html

https://ria.ru/20200919/bombardirovschiki-1577495570.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-22, ту-160м, александр лукашенко, белоруссия, в мире