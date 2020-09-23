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https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577647080.html
Лукашенко обратился к военным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после церемонии инаугурации обратился к военным и заявил, что будет сделано все, чтобы сберечь мир в республике. Его... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:40
2020-09-23T12:48
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> после церемонии инаугурации обратился к военным и заявил, что будет сделано все, чтобы сберечь мир в республике. Его слова передает <a href="https://sputnik.by/politics/20200923/1045741986/Lukashenko-nazval-vstuplenie-v-dolzhnost-prezidenta-svoey-pobedoy.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>.В среду в Минске состоялась церемония инаугурации Лукашенко.В <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики.Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577644877.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко обратился к военным

12:40 23.09.2020 (обновлено: 12:48 23.09.2020)
2339
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". 12 июля 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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МИНСК, 23 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после церемонии инаугурации обратился к военным и заявил, что будет сделано все, чтобы сберечь мир в республике. Его слова передает Sputnik Беларусь.
В среду в Минске состоялась церемония инаугурации Лукашенко.

"Вступление в должность главы государства - это прежде всего величайшая честь и колоссальная ответственность перед народом независимой Беларуси. Мы даем клятву на верность Родине в год 75-летия Великой Победы. Эта священная дата напоминает нам, что преданность своему Отечеству и готовность отдать жизнь за свободу у белорусов в крови. Сегодня за нами Беларусь. И мы сделаем все, чтобы сберечь главное - мир на своей земле. Мир, за который заплачено миллионами жизней самоотверженных воинов, их матерей, отцов, жен и детей", - цитирует президента Sputnik Беларусь.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики.
Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 12:20Протесты в Белоруссии
Цветная революция в Белоруссии провалилась, заявил Лукашенко
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