https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577644877.html

Цветная революция в Белоруссии провалилась, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации заявил, что цветная революция в республике провалилась, хотя государственности был брошен... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:20

2020-09-23T12:20

2020-09-23T12:20

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на церемонии инаугурации заявил, что цветная революция в республике провалилась, хотя государственности был брошен беспрецедентный вызов, передает <a href="https://sputnik.by/politics/20200923/1045741986/Lukashenko-nazval-vstuplenie-v-dolzhnost-prezidenta-svoey-pobedoy.html" target="_blank">Sputnik Белоруссия</a>.В среду в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> состоялась церемония инаугурации Лукашенко."Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов - вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих - даже, может быть, единственные, - где "цветная революция" не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну", - заявил Лукашенко.Он отметил, что события в стране позволили убедиться в том, что белорусы в абсолютном большинстве любят свою землю, желают ей мира, спокойствия и процветания."Несмотря на дьявольски изощренные подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу", - сказал Лукашенко.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики.Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.<a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Белоруссия >></a>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире