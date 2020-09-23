https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577641692.html

Президентский кортеж въехал на территорию резиденции Лукашенко в Минске

Президентский кортеж въехал на территорию резиденции главы белорусского государства Александра Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T11:31

2020-09-23T11:31

2020-09-23T13:06

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА. 23 сен - РИА Новости.</strong> Президентский кортеж въехал на территорию резиденции главы белорусского государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, передает корреспондент РИА Новости.Кортеж состоял из более пяти машин, их сопровождали мотоциклы милиции.Рядом с резиденцией Лукашенко дежурят бойцы ОМОН, а также стоят патрульные машины и автобусы, которые силовики используют на митингах. Рядом с резиденцией ходят, предположительно, сотрудники силовых структур в штатском - их лицо закрывают медицинские маски.Бойцы ОМОН проверили аккредитацию и содержимое рюкзака у снимавшего кортеж корреспондента РИА Новости.В <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики.Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.

https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577635556.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры президентского мотокортежа у резиденции Лукашенко Президентский кортеж въехал на территорию резиденции главы белорусского государства Александра Лукашенко. Кортеж состоял из более пяти машин, их сопровождали мотоциклы милиции. 2020-09-23T11:31 true PT0M17S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире