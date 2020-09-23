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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577635556.html
Пресс-секретарь Лукашенко отказалась назвать дату инаугурации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт пока не называет дату его инаугурации, но обещает сделать это "ближе ко времени"... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T09:11
2020-09-23T09:11
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> Наталья Эйсмонт пока не называет дату его инаугурации, но обещает сделать это "ближе ко времени" церемонии."Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим", - сказала Эйсмонт РИА Новости на просьбу озвучить дату инаугурации и прокомментировать предположения в интернете, что церемония может пройти 29 сентября.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики.Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
https://ria.ru/20200921/lukashenko-1577564423.html
https://ria.ru/20200921/tikhanovskaya-1577545384.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Пресс-секретарь Лукашенко отказалась назвать дату инаугурации

09:11 23.09.2020
2787
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт пока не называет дату его инаугурации, но обещает сделать это "ближе ко времени" церемонии.
"Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим", - сказала Эйсмонт РИА Новости на просьбу озвучить дату инаугурации и прокомментировать предположения в интернете, что церемония может пройти 29 сентября.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 17:40Протесты в Белоруссии
Главы МИД ЕС не признали Лукашенко лидером Белоруссии
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики.
Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 13:09Протесты в Белоруссии
Тихановская призвала ЕС не признавать Лукашенко легитимным президентом
2021117
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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