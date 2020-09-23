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https://ria.ru/20200923/loren-1577639487.html
Стало известно, когда выйдет фильм "Вся жизнь впереди" с Софи Лорен
СМИ узнали, что мировая премьера фильма "Вся жизнь впереди" ("The life ahead"), основанного на одноименном романе Ромена Гари, с Софи Лорен в главной роли... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:01
2020-09-23T13:01
культура
фильмы 2020
кино и сериалы
новости культуры
netflix
софи лорен
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> СМИ узнали, что мировая премьера фильма "Вся жизнь впереди" ("The life ahead"), основанного на одноименном романе Ромена Гари, с Софи Лорен в главной роли состоится на стриминговой платформе Netflix 13 ноября, <a href="https://deadline.com/2020/09/netflix-the-life-ahead-release-date-oscar-campaign-sophia-loren-1234581692/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. Обладательница премии "Оскар" сыграет мадам Розу, еврейку, пережившую Холокост. Героиня зарабатывает на жизнь тем, что воспитывает сирот и детей проституток. Среди них оказывается 12-летний мальчик из Сенегала по имени Момо, который пытается украсть подсвечники у главной героини. После того, как он извиняется за свой поступок, между ним и мадам Розой завязываются дружеские отношения. Лента станет первым полнометражным художественным фильмом за последние несколько лет, в котором Софи Лорен играет ключевую роль. "Вся жизнь впереди" — третья совместная работа актрисы с ее сыном режиссером Эдоардо Понти. Ранее он снял легендарную маму в фильмах "Только между нами" (2002 год) и короткометражной драме "Человеческий голос" (2014 год). Книгу Ромена Гари, опубликованную в 1975-м году, уже экранизировали. В 1977-м году это сделал режиссер Моше Мизрахи, создавший одноименный фильм с Симоной Синьоре в роли мадам Розы. Ленту высоко оценили зрители и критики. В 1978-м году она была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
https://ria.ru/20200922/kosmos-1577597442.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, netflix, софи лорен

Стало известно, когда выйдет фильм "Вся жизнь впереди" с Софи Лорен

13:01 23.09.2020
106
© Palomar (2020)Кадр из фильма "The Life Ahead"
Кадр из фильма The Life Ahead - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Palomar (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. СМИ узнали, что мировая премьера фильма "Вся жизнь впереди" ("The life ahead"), основанного на одноименном романе Ромена Гари, с Софи Лорен в главной роли состоится на стриминговой платформе Netflix 13 ноября, сообщает Deadline.
Обладательница премии "Оскар" сыграет мадам Розу, еврейку, пережившую Холокост. Героиня зарабатывает на жизнь тем, что воспитывает сирот и детей проституток. Среди них оказывается 12-летний мальчик из Сенегала по имени Момо, который пытается украсть подсвечники у главной героини. После того, как он извиняется за свой поступок, между ним и мадам Розой завязываются дружеские отношения.
Лента станет первым полнометражным художественным фильмом за последние несколько лет, в котором Софи Лорен играет ключевую роль. "Вся жизнь впереди" — третья совместная работа актрисы с ее сыном режиссером Эдоардо Понти.
Ранее он снял легендарную маму в фильмах "Только между нами" (2002 год) и короткометражной драме "Человеческий голос" (2014 год).
Книгу Ромена Гари, опубликованную в 1975-м году, уже экранизировали. В 1977-м году это сделал режиссер Моше Мизрахи, создавший одноименный фильм с Симоной Синьоре в роли мадам Розы. Ленту высоко оценили зрители и критики. В 1978-м году она была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
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Культурафильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыNetflixСофи Лорен
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