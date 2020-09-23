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Путин пообещал обеспечить финансирование строительства ледокола "Россия"
Президент РФ Владимир Путин пообещал обеспечить ритмичное финансирование строительства самого мощного в мире ледокола "Лидер". РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:39
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россия (ледокол)
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> пообещал обеспечить ритмичное финансирование строительства самого мощного в мире <a href="https://ria.ru/product_Atomnyjj_ledokol_Rossija" target="_blank">ледокола "Лидер"</a>."Постараемся обеспечить финансирование. Ритмично, чтобы все наши планы были реализованы. Это очень важное направление", - сказал он в ходе встречи с работниками атомной отрасли.
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россия (ледокол), владимир путин, экономика

Путин пообещал обеспечить финансирование строительства ледокола "Россия"

17:39 23.09.2020 (обновлено: 18:03 23.09.2020)
497
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обеспечить ритмичное финансирование строительства самого мощного в мире ледокола "Лидер".
"Постараемся обеспечить финансирование. Ритмично, чтобы все наши планы были реализованы. Это очень важное направление", - сказал он в ходе встречи с работниками атомной отрасли.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 11:59
Мощнейший в мире атомный ледокол "Россия" заложат в сентябре 2020 года
6711102
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Россия (ледокол)Владимир ПутинЭкономика
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