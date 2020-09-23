https://ria.ru/20200923/ledokol-1577670982.html

Путин пообещал обеспечить финансирование строительства ледокола "Россия"

Президент РФ Владимир Путин пообещал обеспечить ритмичное финансирование строительства самого мощного в мире ледокола "Лидер". РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T17:39

2020-09-23T17:39

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россия (ледокол)

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> пообещал обеспечить ритмичное финансирование строительства самого мощного в мире <a href="https://ria.ru/product_Atomnyjj_ledokol_Rossija" target="_blank">ледокола "Лидер"</a>."Постараемся обеспечить финансирование. Ритмично, чтобы все наши планы были реализованы. Это очень важное направление", - сказал он в ходе встречи с работниками атомной отрасли.

https://ria.ru/20200713/1574266237.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия (ледокол), владимир путин, экономика