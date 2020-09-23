https://ria.ru/20200923/kurs-1577669916.html

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

Курс рубля усилил снижение, доллар поднялся выше 77 рублей впервые с 22 апреля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T17:23

2020-09-23T17:23

2020-09-23T18:17

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577549405_0:160:2988:1841_1400x0_80_0_0_a175854098800541ce2654baef0f2840.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Курс рубля усилил снижение, доллар поднялся выше 77 рублей впервые с 22 апреля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Так, американская валюта расчетами "завтра" по ситуации на 17:24 мск дорожала на 96 копеек — до 77,07 рубля, курс евро — на 80 копеек, до 89,93 рубля.Ноябрьский фьючерс на нефть марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> растет на 0,17% — до 41,79 доллара за баррель.Евро на "Форексе" снижается к американской валюте на 0,28%, также сильное снижение к доллару демонстрирует ряд валют развивающихся рынков: мексиканский песо падает на 2,9%, южноафриканский рэнд — на 2,44%.В свою очередь, российский рынок акций уверенно растет по основным индексам. В лидерах — акции "Яндекса" на фоне сообщений о возможной сделке с TCS Group ("Тинькофф").Рублевый индекс Мосбиржи к 17:05 мск рос на 2,07%, до 2944,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,12%, до 1206,43 пункта.

https://ria.ru/20200921/evro-1577543617.html

Иван Матвиенко Нам, россиянам, по барабану ваш доллар, да хоть по 1000 рублей. 72

Двадцатый трест Что , вас не смущает что всё подорожает опять , ведь всё покупают за рубежём за доллар . Или у вас тарифы в офисе подняли офигенно что вам плевать ? 39

80

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская биржа, динамика курсов валют, экономика