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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200923/kurs-1577669916.html
Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей
Курс рубля усилил снижение, доллар поднялся выше 77 рублей впервые с 22 апреля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:23
2020-09-23T18:17
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Курс рубля усилил снижение, доллар поднялся выше 77 рублей впервые с 22 апреля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Так, американская валюта расчетами "завтра" по ситуации на 17:24 мск дорожала на 96 копеек — до 77,07 рубля, курс евро — на 80 копеек, до 89,93 рубля.Ноябрьский фьючерс на нефть марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> растет на 0,17% — до 41,79 доллара за баррель.Евро на "Форексе" снижается к американской валюте на 0,28%, также сильное снижение к доллару демонстрирует ряд валют развивающихся рынков: мексиканский песо падает на 2,9%, южноафриканский рэнд — на 2,44%.В свою очередь, российский рынок акций уверенно растет по основным индексам. В лидерах — акции "Яндекса" на фоне сообщений о возможной сделке с TCS Group ("Тинькофф").Рублевый индекс Мосбиржи к 17:05 мск рос на 2,07%, до 2944,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,12%, до 1206,43 пункта.
https://ria.ru/20200921/evro-1577543617.html
Нам, россиянам, по барабану ваш доллар, да хоть по 1000 рублей.
72
Что , вас не смущает что всё подорожает опять , ведь всё покупают за рубежём за доллар . Или у вас тарифы в офисе подняли офигенно что вам плевать ?
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РИА Новости
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московская биржа, динамика курсов валют, экономика

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

17:23 23.09.2020 (обновлено: 18:17 23.09.2020)
7965
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсом доллара на одной из улиц в Москве.
Электронное табло с курсом доллара на одной из улиц в Москве. - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Курс рубля усилил снижение, доллар поднялся выше 77 рублей впервые с 22 апреля, следует из данных Московской биржи.
Так, американская валюта расчетами "завтра" по ситуации на 17:24 мск дорожала на 96 копеек — до 77,07 рубля, курс евро — на 80 копеек, до 89,93 рубля.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,17% — до 41,79 доллара за баррель.
Евро на "Форексе" снижается к американской валюте на 0,28%, также сильное снижение к доллару демонстрирует ряд валют развивающихся рынков: мексиканский песо падает на 2,9%, южноафриканский рэнд — на 2,44%.
В свою очередь, российский рынок акций уверенно растет по основным индексам. В лидерах — акции "Яндекса" на фоне сообщений о возможной сделке с TCS Group ("Тинькофф").
Рублевый индекс Мосбиржи к 17:05 мск рос на 2,07%, до 2944,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,12%, до 1206,43 пункта.
Электронное табло с курсом евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 12:53
Экономист объяснил рост курса евро выше 90 рублей
4222532082
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаДинамика курсов валютЭкономика
Популярные комментарии
Нам, россиянам, по барабану ваш доллар, да хоть по 1000 рублей.
23 сентября, 18:07
ИМИван Матвиенко
17731143
Что , вас не смущает что всё подорожает опять , ведь всё покупают за рубежём за доллар . Или у вас тарифы в офисе подняли офигенно что вам плевать ?
23 сентября, 18:25
Двадцатый трестДвадцатый трест
3210105
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