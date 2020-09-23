https://ria.ru/20200923/kudrin-1577662895.html

Кудрин упрекнул правительство за повышение акцизов и налогов

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин упрекнул кабмин в повышении акцизов на табак и налоговой нагрузки, хотя в 2018 году власти обещали не увеличивать ее в... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T15:30

2020-09-23T15:30

2020-09-23T15:55

россия

алексей кудрин

правительство рф

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Глава Счетной палаты РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a> упрекнул кабмин в повышении акцизов на табак и налоговой нагрузки, хотя в 2018 году власти обещали не увеличивать ее в течение 6 лет."Я хочу напомнить, что в 2018 году и президент, и правительство говорило: мы повысили налоги, но на 6 лет будет стабильность. По-моему, все-таки мы отходим теперь от этого правила, что печально", - сказал Кудрин в интервью телеканалу <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Он отметил, что в рамках подготовки проекта бюджета кабмин предложил повысить акцизы на табак, увеличить налогу на добычу полезных ископаемых, как нефтяных и газовых, так и по другим рудам. Избежать повышения налогов можно было бы за счет большой программы приватизации.Правительство на прошлой неделе объявило о решении повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для руд и удобрений, а также индексировать ставки акцизов на табачную продукцию в 2021 году на 20%.Кроме того, с 2021 года НДФЛ по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода: он рассчитывается как произведение суммы в 1 миллион рублей и ключевой ставки <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> на 1 января соответствующего года. Впервые уплатить такой налог придется только в 2022 году (до 1 декабря) на основе налоговых уведомлений, направленных налоговыми органами.Кроме того, <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> сейчас рассматривает законопроект об отмене с 1 января 2021 года плоской шкалы НДФЛ и повышении его ставки с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Планируется, что средства от повышения НДФЛ будут зачисляться в федеральный бюджет и пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями.

https://ria.ru/20200909/nalog-1576975219.html

https://ria.ru/20200923/putin-1577655279.html

s.hichnik Давно известно, рачительный хозяин снижает оброк своим крепостным, чтобы они лучше ели и в итоге больше работали. Временщик наоборот оброк поднимает, потому что чем больше сдерет с работяг, тем больше ему не хватает. Пока работяги не сдохнут. Либо перестанут "одобрям-с" на выборах 13

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей кудрин, правительство рф, экономика