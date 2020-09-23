Кудрин упрекнул правительство за повышение акцизов и налогов
15:30 23.09.2020 (обновлено: 15:55 23.09.2020)
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© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин упрекнул кабмин в повышении акцизов на табак и налоговой нагрузки, хотя в 2018 году власти обещали не увеличивать ее в течение 6 лет.
"Я хочу напомнить, что в 2018 году и президент, и правительство говорило: мы повысили налоги, но на 6 лет будет стабильность. По-моему, все-таки мы отходим теперь от этого правила, что печально", - сказал Кудрин в интервью телеканалу "Россия 24".
Он отметил, что в рамках подготовки проекта бюджета кабмин предложил повысить акцизы на табак, увеличить налогу на добычу полезных ископаемых, как нефтяных и газовых, так и по другим рудам. Избежать повышения налогов можно было бы за счет большой программы приватизации.
Правительство на прошлой неделе объявило о решении повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для руд и удобрений, а также индексировать ставки акцизов на табачную продукцию в 2021 году на 20%.
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Кроме того, с 2021 года НДФЛ по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода: он рассчитывается как произведение суммы в 1 миллион рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года. Впервые уплатить такой налог придется только в 2022 году (до 1 декабря) на основе налоговых уведомлений, направленных налоговыми органами.
Кроме того, Госдума сейчас рассматривает законопроект об отмене с 1 января 2021 года плоской шкалы НДФЛ и повышении его ставки с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Планируется, что средства от повышения НДФЛ будут зачисляться в федеральный бюджет и пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями.