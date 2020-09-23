https://ria.ru/20200923/kuba-1577676546.html

Трамп ввел новые ограничения против Кубы

Президент США Дональд Трамп объявил новые ограничения в отношении Кубы, в том числе запрет гражданам США находиться на территории зданий, принадлежащих... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T18:56

2020-09-23T18:56

2020-09-23T18:56

дональд трамп

куба

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> объявил новые ограничения в отношении <a href="https://ria.ru/location_Cuba" target="_blank">Кубы</a>, в том числе запрет гражданам США находиться на территории зданий, принадлежащих кубинским властям, а также ограничение импорта кубинского табака и алкоголя, об этом он объявил в Белом доме на мероприятии в честь ветеранов Операции в бухте Кочинос.Он объявил, что его администрация "также усиливает ограничения на импорт кубинского алкоголя и табака".Президент США подчеркнул, что США не снимут санкции в отношении Кубы "до тех пор, пока не будут освобождены все политзаключенные, пока не будет уважаться свобода выражения и собраний, пока не будут легализованы все политические партии и не назначены свободные выборы".После победы на выборах Трамп изменил политику США в отношении Кубы и свернул начатый <a href="https://ria.ru/person_Barak_Obama" target="_blank">Обамой</a> курс на нормализацию отношений между двумя странами.США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение <a href="https://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON" target="_blank">Генеральной Ассамблеи ООН</a> проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство членов всемирной организации.

https://ria.ru/20200922/kuba-1577623537.html

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куба

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, куба, сша, в мире