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Трамп ввел новые ограничения против Кубы
Президент США Дональд Трамп объявил новые ограничения в отношении Кубы, в том числе запрет гражданам США находиться на территории зданий, принадлежащих... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T18:56
2020-09-23T18:56
дональд трамп
куба
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> объявил новые ограничения в отношении <a href="https://ria.ru/location_Cuba" target="_blank">Кубы</a>, в том числе запрет гражданам США находиться на территории зданий, принадлежащих кубинским властям, а также ограничение импорта кубинского табака и алкоголя, об этом он объявил в Белом доме на мероприятии в честь ветеранов Операции в бухте Кочинос.Он объявил, что его администрация "также усиливает ограничения на импорт кубинского алкоголя и табака".Президент США подчеркнул, что США не снимут санкции в отношении Кубы "до тех пор, пока не будут освобождены все политзаключенные, пока не будет уважаться свобода выражения и собраний, пока не будут легализованы все политические партии и не назначены свободные выборы".После победы на выборах Трамп изменил политику США в отношении Кубы и свернул начатый <a href="https://ria.ru/person_Barak_Obama" target="_blank">Обамой</a> курс на нормализацию отношений между двумя странами.США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение <a href="https://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON" target="_blank">Генеральной Ассамблеи ООН</a> проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство членов всемирной организации.
https://ria.ru/20200922/kuba-1577623537.html
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куба
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дональд трамп, куба, сша, в мире

Трамп ввел новые ограничения против Кубы

18:56 23.09.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил новые ограничения в отношении Кубы, в том числе запрет гражданам США находиться на территории зданий, принадлежащих кубинским властям, а также ограничение импорта кубинского табака и алкоголя, об этом он объявил в Белом доме на мероприятии в честь ветеранов Операции в бухте Кочинос.

"Сегодня в рамках нашей продолжающейся борьбы с коммунизмом я объявляю, что министерство финансов запретит американцам в их поездках останавливаться на территории, принадлежащей кубинским властям", - сказал Трамп.

Он объявил, что его администрация "также усиливает ограничения на импорт кубинского алкоголя и табака".
Президент США подчеркнул, что США не снимут санкции в отношении Кубы "до тех пор, пока не будут освобождены все политзаключенные, пока не будет уважаться свобода выражения и собраний, пока не будут легализованы все политические партии и не назначены свободные выборы".
После победы на выборах Трамп изменил политику США в отношении Кубы и свернул начатый Обамой курс на нормализацию отношений между двумя странами.
США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство членов всемирной организации.
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22 сентября, 19:36
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66004223
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