Трамп ввел новые ограничения против Кубы
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил новые ограничения в отношении Кубы, в том числе запрет гражданам США находиться на территории зданий, принадлежащих кубинским властям, а также ограничение импорта кубинского табака и алкоголя, об этом он объявил в Белом доме на мероприятии в честь ветеранов Операции в бухте Кочинос.
"Сегодня в рамках нашей продолжающейся борьбы с коммунизмом я объявляю, что министерство финансов запретит американцам в их поездках останавливаться на территории, принадлежащей кубинским властям", - сказал Трамп.
Он объявил, что его администрация "также усиливает ограничения на импорт кубинского алкоголя и табака".
Президент США подчеркнул, что США не снимут санкции в отношении Кубы "до тех пор, пока не будут освобождены все политзаключенные, пока не будет уважаться свобода выражения и собраний, пока не будут легализованы все политические партии и не назначены свободные выборы".
После победы на выборах Трамп изменил политику США в отношении Кубы и свернул начатый Обамой курс на нормализацию отношений между двумя странами.
США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство членов всемирной организации.
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