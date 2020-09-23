https://ria.ru/20200923/krym-1577662396.html

В Крыму предложили альтернативу идее Киева о площадке по "деоккупации"

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредом намерение президента Украины создать переговорную площадку по "деоккупации" полуострова и... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T15:23

2020-09-23T15:23

2020-09-23T15:24

владимир константинов

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости.</strong> Глава крымского парламента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konstantinov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Константинов</a> назвал бредом намерение президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> создать переговорную площадку по "деоккупации" полуострова и предложил украинскому лидеру взамен создать площадку по оценке ущерба, нанесенного Крыму действиями киевских властей.Ранее президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что намерен обсудить создание переговорной площадки "для деоккупации Крыма" на 22-м саммите Украина – ЕС."Это бред совершенный. Ему (Зеленскому – ред.) создать бы площадку по ущербу, который нанесен Украиной Крыму, по рассмотрению тех преступлений, которые совершенны против нашей республики, против граждан Крыма", - сказал Константинов на пленарном заседании сессии крымского парламента.Константинов напомнил, что в Крыму уже создана рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного Украиной как за время нахождения полуострова в ее составе, так и в результате блокад, устроенных уже после воссоединения региона с Россией."Уважаемые власти (Украины)... триллионы долларов Крым вам предъявит за то, что вы сделали с нашей республикой", - подчеркнул глава парламента.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200916/prichiny-1577327473.html

https://ria.ru/20200804/1575366829.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, владимир зеленский, владимир путин, севастополь, оон, украина, в мире