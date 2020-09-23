В Крыму предложили альтернативу идее Киева о площадке по "деоккупации"
15:23 23.09.2020 (обновлено: 15:24 23.09.2020)
2546
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" у нового терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредом намерение президента Украины создать переговорную площадку по "деоккупации" полуострова и предложил украинскому лидеру взамен создать площадку по оценке ущерба, нанесенного Крыму действиями киевских властей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить создание переговорной площадки "для деоккупации Крыма" на 22-м саммите Украина – ЕС.
16 сентября, 15:52Украина назвала "истинные причины" потери Крыма
"Это бред совершенный. Ему (Зеленскому – ред.) создать бы площадку по ущербу, который нанесен Украиной Крыму, по рассмотрению тех преступлений, которые совершенны против нашей республики, против граждан Крыма", - сказал Константинов на пленарном заседании сессии крымского парламента.
Константинов напомнил, что в Крыму уже создана рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного Украиной как за время нахождения полуострова в ее составе, так и в результате блокад, устроенных уже после воссоединения региона с Россией.
"Уважаемые власти (Украины)... триллионы долларов Крым вам предъявит за то, что вы сделали с нашей республикой", - подчеркнул глава парламента.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".