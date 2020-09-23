Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/krym-1577662396.html
В Крыму предложили альтернативу идее Киева о площадке по "деоккупации"
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредом намерение президента Украины создать переговорную площадку по "деоккупации" полуострова и... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:23
2020-09-23T15:24
владимир константинов
владимир зеленский
владимир путин
севастополь
оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151875/76/1518757655_0:0:3176:1786_1400x0_80_0_0_d55b4ace57024e66ff388d4310200a2d.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости.</strong> Глава крымского парламента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konstantinov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Константинов</a> назвал бредом намерение президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> создать переговорную площадку по "деоккупации" полуострова и предложил украинскому лидеру взамен создать площадку по оценке ущерба, нанесенного Крыму действиями киевских властей.Ранее президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что намерен обсудить создание переговорной площадки "для деоккупации Крыма" на 22-м саммите Украина – ЕС."Это бред совершенный. Ему (Зеленскому – ред.) создать бы площадку по ущербу, который нанесен Украиной Крыму, по рассмотрению тех преступлений, которые совершенны против нашей республики, против граждан Крыма", - сказал Константинов на пленарном заседании сессии крымского парламента.Константинов напомнил, что в Крыму уже создана рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного Украиной как за время нахождения полуострова в ее составе, так и в результате блокад, устроенных уже после воссоединения региона с Россией."Уважаемые власти (Украины)... триллионы долларов Крым вам предъявит за то, что вы сделали с нашей республикой", - подчеркнул глава парламента.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200916/prichiny-1577327473.html
https://ria.ru/20200804/1575366829.html
севастополь
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151875/76/1518757655_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_6d4daa3f21758f8aae77a9f4575f8f40.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир константинов, владимир зеленский, владимир путин, севастополь, оон, украина, в мире

В Крыму предложили альтернативу идее Киева о площадке по "деоккупации"

15:23 23.09.2020 (обновлено: 15:24 23.09.2020)
2546
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" у нового терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
Самолет авиакомпании Аэрофлот у нового терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредом намерение президента Украины создать переговорную площадку по "деоккупации" полуострова и предложил украинскому лидеру взамен создать площадку по оценке ущерба, нанесенного Крыму действиями киевских властей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить создание переговорной площадки "для деоккупации Крыма" на 22-м саммите Украина – ЕС.
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 15:52
Украина назвала "истинные причины" потери Крыма
"Это бред совершенный. Ему (Зеленскому – ред.) создать бы площадку по ущербу, который нанесен Украиной Крыму, по рассмотрению тех преступлений, которые совершенны против нашей республики, против граждан Крыма", - сказал Константинов на пленарном заседании сессии крымского парламента.
Константинов напомнил, что в Крыму уже создана рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного Украиной как за время нахождения полуострова в ее составе, так и в результате блокад, устроенных уже после воссоединения региона с Россией.
"Уважаемые власти (Украины)... триллионы долларов Крым вам предъявит за то, что вы сделали с нашей республикой", - подчеркнул глава парламента.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа, 18:39
Кравчук предложил создать делегацию по вопросу возвращения Крыма Украине
9611010
Обсудить0
Владимир КонстантиновВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСевастопольООНУкраинаВ мире
Рекомендуем
Малый противолодочный корабль Казанец
В Швеции рассказали подробности о ЧП с участием российского корабля
Светлана Тихановская
Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко "уходом на пенсию"
Клиника Шарите в Берлине, где проходит лечение Алексей Навальный
Пресс-секретарь рассказала о планах Навального
Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода Северный поток-2
Названы главные помехи завершению "Северного потока — 2"
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева жестко осадила украинского политика за слова о Крыме
Украинские военнослужащие
Двое украинских военных подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
В МИД Латвии прокомментировали инаугурацию Лукашенко
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
На Украине во время учений не сработал ракетный комплекс Javelin
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Встречу Путина с сенаторами сравнили с посланием Федеральному собранию
Здание МИД России
МИД осудил заявления Зеленского о стремлении России к переделу мира
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка
Кудрин упрекнул правительство за повышение акцизов и налогов
Интернет-магазин
На Украине хотят ввести санкции против российских онлайн-сервисов
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Политологи оценили выступление Путина перед сенаторами
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Посол России в Австрии ответил на критику вакцины "Спутник V" за рубежом
Президент США Дональд Трамп
Трамп раскритиковал вдову Маккейна за поддержку Байдена
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Приморье бездомный загорелся на теплотрассе
02:31Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
02:28Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок
02:23Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
01:54Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
01:46Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
01:38Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
01:33Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
01:23В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко
00:33Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
00:16Россияне оценили профессию блогера
00:03На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
23:19Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
23:19На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
23:03Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
23:03В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
22:58В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
22:56Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
Лента новостейМолния